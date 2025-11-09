中颱鳳凰持續向西北西前進，明天（10日）經過菲律賓呂宋島後進入南海，接著北轉朝台灣移動。氣象專家林得恩表示，鳳凰今天將增強為強颱，最快明天下午發布海上颱風警報，周二（11日）中午發布陸上颱風警報；颱風中心預計周三（12日）晚上至周四（13日）上半天有機會從西南部登陸。

鳳凰爆發增強達顛峰

林得恩今天一早在臉書發文指出，由於鳳凰颱風所處海域的條件非常適合其繼續發展，目前評估今天強度就會從中颱增強為強颱，隨後在環境駛流場的導引下，通過呂宋島陸地、進入南海的東北側海域，向北分量就會開始增大。

林得恩分析，如果鳳凰行進方向及速度不變，預計明下午發布海上颱風警報；周二中午追加陸上颱風警報；周三晚上至周四上半天颱風中心有機會從西南部登陸。

至於登陸時的強度，林得恩說明，鳳凰經過菲律賓北部陸地後，部份颱風結構已經受到局部山脈或地形的破壞，強度有機會降為中颱；在其北轉過程中，有北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心結構特徵，加上進入海洋熱焓量低、垂直風切大的海域，因此當颱風中心接近台灣陸地時，強度有機會再減弱為輕颱。

登陸被護國神山摧殘

林得恩直言，鳳凰進入台灣陸地後，一旦碰到中央山脈，強度將會快速減弱，「會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去。」

中央氣象署表示，明、後天受颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有大雨或豪雨，尤其東北部地區及大台北、東部山區留意豪雨以上等級的降雨。

周三颱風中心接近西半部，中南部及東半部有大雨或豪雨，北部及東北部有短暫陣雨；周四颱風逐漸減弱並遠離，降雨強度趨緩，不過中部以北、東北部地區及恆春半島仍有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。