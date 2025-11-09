女子職網WTA年終總決賽在利雅德落幕，球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在決賽輸給芮芭奇娜（Elena Rybakina），芮芭奇娜以力量壓制力量，憑藉強大的發球6-3、7-6直落二獲勝。
第2盤的搶7，芮芭奇娜直接打出7-0結束比賽，兩人的生涯交鋒莎芭蓮卡8勝6敗略佔上風，不過最近10次對決是芮芭奇娜6勝4敗。27歲的莎芭蓮卡是白俄羅斯人，26歲的芮芭奇娜出生於俄羅斯，現代表哈薩克。
這是球后莎芭蓮卡本季第5度輸掉冠軍賽，她含淚稱讚對手的強悍：「你徹底把我砸出球場了，我想我年紀大了，變得更加敏感。」芮芭奇娜打出13記ACE，即使莎芭蓮卡接住發球也被迫陷入守勢。
心情平復之後莎芭蓮卡表示感覺不錯，她在場上全力以赴沒有遺憾。莎芭蓮卡今年3度殺進大滿貫決賽，積分難以撼動，明年開季她依然穩居球后寶座。
世界排名第6的芮芭奇娜說：「這真是美妙的一周，我幾乎沒料到這種結果。我也要恭賀莎芭蓮卡連續第2年拿下年終排名世界第1，這是個偉大的成就。這是很棒的對決，我希望未來還有更多機會。」
