今天各地大致多雲到晴，只有迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星降雨機率。鳳凰颱風明天（10日）起北轉逼近台灣，明北部、東半部降雨增大，周二、周三（11、12日）颱風將與東北季風產生共伴效應，北部及東半部要留意大量致災雨；此外，鳳凰在接近台灣的過程，強度雖持續減弱，但其環流仍伴隨強風、豪雨，應持續觀察後續的路徑及預報。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今天是風雨前的寧靜，各地天氣晴朗，白天熱、早晚涼，晚上開始基隆北海岸及東半部轉有局部降雨機率；氣溫方面，北部21至31度、中部21至32度、南部21至33度、東部18至31度。

鳳凰颱風明開始北轉，預計颱風中心有機會從台灣西南部登陸。（中央氣象署提供）

明天鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨開始增大，高屏地區及各地山區也轉有降雨機率；周二、三鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部地區要留意大量致災雨。

吳德榮表示，鳳凰今晚將以最強之姿登陸菲律賓呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，強度將減弱。最新歐洲模式模擬，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽並侵襲台灣。

吳德榮提醒，鳳凰在接近台灣的過程，中心雖持續減弱，但其環流伴隨強風豪雨，對部分地區仍具有威脅，應嚴加防範。