熬夜刷手機，小心傷腦。大陸一名30歲張姓男子，白天在工廠工作，閒暇時常熬夜打遊戲至凌晨，日前他突然高燒、說話含糊，送醫確診是「病毒性腦膜炎併腦炎」，雖經治療挽回性命，但腦部嚴重受損，智力退化至相當於3歲孩童的水平，語言及肢體功能也大幅退步，無法自理生活。

綜合陸媒報導，大陸寧波大學附屬第一醫院感染科在1個月內，陸續收治8名腦膜炎患者，平均年齡僅26歲，最年輕的只有16歲。院方指出，這些年輕患者都有長時間盯著手機或打遊戲、長期熬夜、作息不正常等不良習慣，疑似因此讓病毒、病菌有機可乘。

抵達醫院時已陷入昏迷

報導指出，上述30歲張男是其中一例不幸病例。他平時在表姊工廠工作，晚上或休假時，常熬夜打遊戲至凌晨，事發當天，表姊發現張男沒上班，打電話也找不到人，趕到宿舍查看情況，發現張男高燒不退、說話含糊，趕緊將其送醫，送醫途中，張男意識混沌，抵達醫院時，已陷入昏迷。

經安排檢查，張男被確診為「病毒性腦膜炎併腦炎」，性命垂危，立即送進加護病房，院方組成感染科、神經內外科等跨科別團隊，全力治療後，雖然從鬼門關前救回張男，但他因腦部嚴重受損，智力退化至3歲孩童水平，語言及肢體功能大幅退步，無法自理生活。

熬夜恐破壞腦屏障

寧波大學附屬第一醫院指出，血腦屏障和免疫力密切相關，血腦屏障有如大腦的保護罩，能阻擋細菌、病毒等病原體進入腦部，但長期熬夜不良習慣，會破壞這層保護罩，增加腦膜炎、腦炎風險，呼籲應保持規律作息、避免長期疲累，更不要經常熬夜滑手機，以免賠上健康。