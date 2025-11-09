一名來自大陸新疆的正妹近日到台南旅遊，在旅館叫外送服務點了肉燥飯、牛肉湯來吃，並在社群網路分享台灣物價很便宜，不料其中一張照片卻被發現，用來沾牛肉的醬油膏、薑絲竟被淋在肉燥飯上，瞬間引爆台南人「怒火」，有網友說此舉對於台南人來說，就像義大利人看到鳳梨披薩一樣，讓網友全都笑翻。

一名來自新疆的女網友近日來台南旅遊，6日她在Threads上發文，透露在外送平台上隨便挑了一間有買一送一活動的牛肉湯店家，本以為是買飯送湯而已，沒想到竟然來了兩份肉燥飯、牛肉湯，加上滷蛋、燙青菜、外送費等，總共只要350元，讓她驚呼「被台南物價震驚到」。

不過，原PO上傳的照片卻在網路上引爆討論，因為她將用來沾牛肉的醬油膏、薑絲淋在肉燥飯上，瞬間釣出一堆台南網友留言喊「薑絲油膏是沾肉用的耶，妳這個行為是在公然挑釁所有台南人」、「怎麼有人可以這樣吃肉燥飯，我真的要報警」、「台南人表示這裡有邪教」、「這行為對台南人來說，應該就像是義大利人看到夏威夷披薩一樣吧」。

引起討論後，原PO大方回應，牛肉湯的肉片直接吃就很讚，不覺得需要沾醬，才會以為醬料是拿來拌飯的，但第一盒飯這樣吃後感覺太甜，肉燥味也被醬油膏蓋掉，第二盒飯就沒有再這樣吃了。

此外，原PO跑去逛花園夜市時，意外發現台灣竟然有「烏魯木齊正宗新疆羊肉串」，實際嘗試後她認為確實是好吃的烤羊肉，但還是忍不住吐槽「味道和新疆其實沒什麼關係，本新疆人大為震撼」，同樣引起討論，讓她在台灣的行程持續受到網友關注。