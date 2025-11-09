網球天王喬柯維奇（Novak Djokovic）宣布連續兩年放棄ATP年終賽，「我很難過地告訴大家，我因為傷勢必須放棄比賽。」然而喬帥的心情還不錯，他在希臘錦標賽決賽大戰3盤擊敗義大利選手穆薩提（Lorenzo Musetti），摘下生涯第101座冠軍，這是ATP 250等級的賽事。
年終賽高手如雲，喬柯維奇過去7度摘冠，他不認為自己現在的狀況有足夠競爭力。喬帥生涯累積72座硬地冠軍，超越瑞士傳奇費德勒（Roger Federer）的紀錄。「這是一場轟轟烈烈的戰鬥，3個小時的劇烈消耗戰，我們兩人都有機會贏，我很驕傲自己通過考驗。」輸掉首盤的喬帥以4-6、6-3、7-5逆轉勝。
喬柯維奇101冠暫居歷史第3，落後費德勒的生涯103冠，以及前美國球王康諾斯（Jimmy Connors）109冠，喬帥大滿貫24冠則是史上最多。
輸掉比賽的穆薩提說：「你證明即使在你這個年紀，你依然能夠痛扁我們，就像今天的我，每次與你對戰都讓我獲益良多。」ATP年終賽由世界排名前8強選手出戰，由於世界第4的喬柯維奇放棄年終賽，世界排名第9的穆薩提將可以遞補出賽。
