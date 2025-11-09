婦人小萱為了幫前夫來自大陸的胞妹歡歡（均化名）到台灣打工，竟與熟識男子阿國（化名）串通演出一場跨海假婚姻戲碼。兩人明知婚姻是假、目的是真，仍聯手辦理結婚登記及申請入境團聚文件。全案東窗事發後，小萱與阿國分別被依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》判刑6月，併科罰金1萬元。

判決書指出，大陸女子歡歡透過親友得知「嫁來台灣」可解決生計問題，就萌生假結婚的念頭。此事被小萱得知後，便提議由阿國出面當「人頭老公」，代價是由歡歡負擔往返大陸的旅費與食宿。阿國起初遲疑，但在小萱勸說下仍同意「幫一個忙」，便飛往大陸並在當地與歡歡登記結婚。

檢方調查，阿國返台後即向移民署提出「大陸配偶團聚申請」，附上公證書與保證文件，試圖讓歡歡順利來台。然而，移民署承辦人員在訪談過程中察覺兩人答話矛盾、互動生疏，懷疑是假結婚。經查後確定婚姻關係不實，歡歡入境遭拒，全案因而未遂。

法院審理時，小萱與阿國均坦承犯行，辯稱未收取任何報酬，也未圖利，只是「幫親友一個忙」。但法官認為，假結婚掩飾非法入境行為，破壞國家移民制度，影響社會安全與秩序，不可輕忽。所幸最終未成功入境，兩人也並未獲取實質利益，因此量刑時從輕考量。

法官指出，小萱長年務農、體弱多病，家境清寒且須扶養家人，犯後態度良好、真誠悔悟，法院認其一時失慮，給予2年緩刑，並須繳交8萬元及參加3場法治教育課程，緩刑期間付保護管束。至於阿國過去曾因竊盜案獲緩刑，但仍於緩刑期內再犯，顯見未深切悔改，因此不予緩刑。