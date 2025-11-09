大陸男星于朦朧9月墜樓身亡，警方第一時間排除刑事案件可能，但因為網友認為疑點重重，讓粉絲發起連署活動要求釐清真相，曾與他合作《太子妃升職記》的郭俊辰，如今也爆出「遭滅口」傳聞，雖然有粉絲PO出郭俊辰現身機場的影片，想要打破疑雲，但有不少人認為影片中的他，與過去外貌有些落差，質疑是「替身」出面。

有粉絲在網路上分享郭俊辰近來的影片，希望藉此澄清「遭滅口」的傳聞，影片中郭俊辰戴著帽子及口罩，身穿大地色長版外套現身機場，眼見大批粉絲現場守候，僅低調跟所有人打招呼，即便有人上前話家常，他也是簡短做出回應，不過有許多人指出不僅耳朵形狀及眼神，甚至連臉型皆與過去直播時有所落差，質疑並非是「本尊」而是「替身」。

郭俊辰近來現身機場，遭疑是「替身」。（圖／微博）

郭俊辰在上個月生日直播時，有粉絲指出他在過程中眼神飄移，還疑似對著鏡頭做出「540求救手勢」，加上工作人員幫他準備血紅色的壽桃以及詭異的蠟燭，質疑他的人身安全受到威脅，擔憂他成為「于朦朧第二」，對此，郭俊辰所屬工作室急發3點澄清，強調已經赴警局做完筆錄，倘若有人在做出毀謗、占用警力資源的動作，不排除透過法律途徑捍衛權益。

英國靈媒泰威廉（Ty William）日前在直播過程，表示通靈時抽到「死亡」與「謀殺」卡片，推測郭俊辰已遭「假朋友設局陷害」，推測可能會有「替身」出現，與網友事後的觀察不謀而合，讓整起事件更添疑雲。