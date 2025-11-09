全美因政府關閉導致的航班削減進入第二天，週六（8日）共有1330個航班被取消，隨著聯邦政府停擺持續，航空業預期將有更多航班遭取消。

路透報導，美國聯邦航空總署（FAA）基於空中交通安全疑慮，已指示航空公司，自7日起在全美40個主要機場每日削減4%航班。由於政府關閉導致航空管制人員已經數週未支薪，導致人力短缺。航班削減比例預計將於11日升至6%，在14日達到10%。

FAA於8日通報，25個機場及相關航管中心出現人力短缺，導致至少12個美國主要城市航班延誤，包括亞特蘭大、紐華克、舊金山、芝加哥與紐約等。FAA於8日在多個機場實施「地面延遲計畫」（Ground Delay Programs），其中亞特蘭大機場航班平均延誤時間長達337分鐘，該機場為全美最繁忙的航空樞紐之一。當天共有約5450班航班延誤，前一天有7000班延誤、1025班被取消。美東時間8日早上6時起實施的航班削減措施，涵括美國4大航空公司，美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、西南航空（Southwest Airlines）與聯合航空（United Airlines），共約700班次。這些航空公司週六取消的航班數量與前一天相當。

在7日美國參議院辯論期間，參議員克魯茲（Ted Cruz）指責政府關閉導致航空管制安全問題。身為參議院商務委員會主席的克魯茲指出，自政府停擺以來，機師已主動提交超過500份有關航管員疲勞，導致失誤的安全報告。

在這場創紀錄、持續39天的政府關閉期間，約1萬3000名航管人員與5萬名安全檢查人員，被迫無薪上班，導致曠工率上升。許多航管員6日接獲通知，下週將連續第二薪資支付期無法領薪。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）警告，若更多航管人員不出勤，他可能被迫要求再削減20%航班。他說：「我會評估數據」，「我們的決策將取決於空中交通的狀況。」

川普政府將航空問題歸咎於政府關閉，並藉此施壓民主黨人支持無附帶條件的「乾淨」（clean）撥款法案，以恢復政府運作。民主黨反指責任在共和黨，因其拒絕就年底即將到期的健保補貼進行協商，才導致停擺。