你累了嗎？美國總統川普6日在一場白宮記者會上打瞌睡，對抗瞌睡蟲20分鐘的畫面全被媒體拍下，加州州長紐松（Gavin Newsom）隨即嘲諷他：「瞌睡唐回來了！」

美國「每日野獸報」報導，川普6日在白宮橢圓形辦公室宣布，與製藥巨擘禮來公司（Eli Lilly）及諾和諾德公司（Novo Nordisk）達成協議，降低部分熱門減肥藥價格，後續聯邦醫療保險和醫療補助服務中心主任醫師歐茲（Mehmet Oz）接續宣傳政府降低減肥藥藥價的政策後，川普竟開始打瞌睡。

畫面顯示當歐茲談到民眾能夠「安心入睡」時，一旁的川普似乎也已進入夢鄉，他雙眼闔上、靠在椅子上。《華盛頓郵報》指出，這場記者會上，川普一共花了約20分鐘和瞌睡蟲對抗，現場畫面顯示，他一會兒搓揉眼睛，一會兒用手托住下巴聆聽簡報，但眼皮顯得相當沉重，雙眼愈瞇愈小，看來相當疲憊。

On Day 291, Sleepy Hypocrite @realDonaldTrump spent the last 5 years derisively calling Biden “sleepy Joe”. Pot meet Kettle.

Getty Images released photos of Donald Trump falling asleep during an Oval Office press conference. The media narrative for four years was that Biden was… pic.twitter.com/pcSwIGDzQE — Tim Clothier (@TheCommish28) November 8, 2025

這場記者會上也發生一段意外插曲，站在川普後方的一名藥廠代表突然昏倒，川普當時也馬上起身關心。

川普「度估」片傳開後，加州州長紐松隨即在X平台發文嘲諷：「瞌睡唐回來了！」還附上10秒現場畫面以資佐證。

DOZY DON IS BACK! pic.twitter.com/TQHaMi9YaF — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) November 7, 2025

《華盛頓郵報》評論，這段畫面凸顯了這位79歲長者背負的總統重擔，他的行程繁忙，連幕僚都難以跟上。事實上多名川普內閣成員都曾提到川普「從不睡覺」的情形，司法部長邦迪（Pam Bondi）曾在播客節目中說：「我不知道他怎麼辦到的，我們誰也不知道他什麼時候睡覺，他一直在工作。」

美國副總統范斯（JD Vance）也曾在節目上提及川普「沒有關機鈕」，「有時候總統會在凌晨12點半或2點打電話，然後他又在清晨6點打電話來談完全不同的話題，你會想問，『總統先生，您昨晚有睡嗎？』」

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）妻子、前川普政府幕僚凱蒂．米勒（Katie Miller）近日也在節目中表示：「總統根本不睡覺，所以他（指丈夫米勒）為什麼需要睡？」