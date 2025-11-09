你累了嗎？美國總統川普6日在一場白宮記者會上打瞌睡，對抗瞌睡蟲20分鐘的畫面全被媒體拍下，加州州長紐松（Gavin Newsom）隨即嘲諷他：「瞌睡唐回來了！」
美國「每日野獸報」報導，川普6日在白宮橢圓形辦公室宣布，與製藥巨擘禮來公司（Eli Lilly）及諾和諾德公司（Novo Nordisk）達成協議，降低部分熱門減肥藥價格，後續聯邦醫療保險和醫療補助服務中心主任醫師歐茲（Mehmet Oz）接續宣傳政府降低減肥藥藥價的政策後，川普竟開始打瞌睡。
畫面顯示當歐茲談到民眾能夠「安心入睡」時，一旁的川普似乎也已進入夢鄉，他雙眼闔上、靠在椅子上。《華盛頓郵報》指出，這場記者會上，川普一共花了約20分鐘和瞌睡蟲對抗，現場畫面顯示，他一會兒搓揉眼睛，一會兒用手托住下巴聆聽簡報，但眼皮顯得相當沉重，雙眼愈瞇愈小，看來相當疲憊。
這場記者會上也發生一段意外插曲，站在川普後方的一名藥廠代表突然昏倒，川普當時也馬上起身關心。
川普「度估」片傳開後，加州州長紐松隨即在X平台發文嘲諷：「瞌睡唐回來了！」還附上10秒現場畫面以資佐證。
《華盛頓郵報》評論，這段畫面凸顯了這位79歲長者背負的總統重擔，他的行程繁忙，連幕僚都難以跟上。事實上多名川普內閣成員都曾提到川普「從不睡覺」的情形，司法部長邦迪（Pam Bondi）曾在播客節目中說：「我不知道他怎麼辦到的，我們誰也不知道他什麼時候睡覺，他一直在工作。」
美國副總統范斯（JD Vance）也曾在節目上提及川普「沒有關機鈕」，「有時候總統會在凌晨12點半或2點打電話，然後他又在清晨6點打電話來談完全不同的話題，你會想問，『總統先生，您昨晚有睡嗎？』」
白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）妻子、前川普政府幕僚凱蒂．米勒（Katie Miller）近日也在節目中表示：「總統根本不睡覺，所以他（指丈夫米勒）為什麼需要睡？」
