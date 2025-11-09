據觀察者網報導，當地時間11月8日，歐盟委員會貿易和經濟安全委員馬羅什·謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）在社交媒體X平台上發文稱，中方將豁免此前因中資企業安世半導體被強行接管而實施的嚴格許可要求，同意恢復向歐洲汽車行業供應關鍵晶片，前提是購買方承諾僅將這些半導體產品用於民用用途。

他還在這份聲明中表示，歐方正與中方和荷方相關部門保持密切溝通，期待達成「持久且穩定」的共識框架，確保半導體供應的全面恢復。

與此同時，據「政客新聞網」歐洲版（POLITICO EU）當地時間11月8日報導，荷蘭首相迪克·斯霍夫（Dick Schoof）當地時間11月7日在巴西出席《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（COP30）間隙也透露，中方已同意恢復向歐洲汽車行業出口關鍵晶片。

「我們已收到中方通知，他們將允許安世半導體恢復從中國工廠向荷蘭供應晶片。」他在接受彭博社採訪時稱，此次解決方案的達成是荷蘭、德國和歐盟委員會合作的結果，也是近期荷中外交會談以及中美貿易緩和的結果。

事實上，就荷蘭政府強佔中資半導體企業引發晶片「斷供」一事，11月1日，中國商務部已宣佈，作為負責任大國，中方將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。歡迎遇到實際困難的企業及時與中方聯繫。

緊隨其後，有報導稱，德國汽車零部件供應商正緊急尋求中國對安世半導體晶片的出口限制豁免，扎堆向中方提交相關材料。其中包括從德國大陸集團分拆出來的汽車零部件供應商歐摩威（Aumovio）。

英國《金融時報》當地時間11月7日披露，歐摩威方面透露，在該公司取得中方出口管制豁免後，來自中國的安世晶片出口已恢復。該公司客戶包括福斯汽車（Volkswagen）、斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）和寶馬集團（BMW）。

除歐摩威外，日本第二大汽車製造商本田汽車也表示其供貨出現進展。本田汽車執行副總裁告訴路透社，該公司已收到中方開始出貨的相關信息。據知情人士透露，德國博世集團也已開始從中國獲取安世晶片。該公司發言人拒絕對此予以置評。

報導稱，目前，安世半導體在德國和英國的工廠生產半導體晶圓，再送往中國進行封裝和測試，約80％的最終產品都在中國完成。而實際上，這場全球晶片供應危機，完全由荷蘭政府引發。

近期，荷蘭政府援引一項自1952年以來從未啓用的法律，以所謂的「國家安全」為由突然下令，強行要求安世半導體自9月30日起，一年內不得進行任何涉及資產、知識產權、業務及人員的調整。

荷蘭政府於9月30日已開始採取相關行動，但直至10月12日才對外公開。就在荷蘭政府採取行動的前一天，當地時間9月29日，美國政府發佈出口管制穿透性規則，對被列入「實體清單」、持股超50％的聞泰科技子公司，追加同等力度的出口管制。

荷蘭相關法院10月14日公開文件還顯示，荷蘭和美國曾就「穿透規則」進行過溝通協調，美國向荷蘭提出更換安世半導體中方首席執行官及「調整治理結構」等要求，以免受「穿透規則」的制裁。

10月30日，中國商務部就中美吉隆坡經貿磋商聯合安排答記者問，表示美方將暫停實施其9月29日公佈的出口管制50％穿透性規則一年，中方將暫停實施10月9日公佈的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。

美國對「50％穿透性規則」按下暫停鍵後，之前追隨美方腳步搶佔安世半導體的荷蘭處境相當尷尬。

香港大學地緣政治分析師、亞洲全球研究院院士塞巴斯蒂安·孔廷·特里略-菲格羅亞直言，「海牙方面此前的行動看似出於必要，但特朗普的一句話就讓這種所謂『必要性』不復存在。」

他補充，「荷蘭正面臨著法律一致性、政治可信度以及產業存續的多重複雜困境。」

美媒注意到，在安世半導體事件上「搞砸」的荷蘭政府，最近放軟了語調。當地時間11月6日，釀成大禍的荷蘭經濟事務部大臣文森特·卡雷曼斯（Vincent Karremans）改口稱，荷蘭「歡迎中國允許安世中國工廠恢復供貨的消息」。

他在一份聲明中稱，荷蘭已收到中美兩國的通知，雙方上周達成的經貿協議將允許安世半導體中國工廠恢復出貨。他表示，這與中方向歐盟委員會提供的信息一致。他相信未來幾天該企業的晶片能送達歐美及全球客戶手中。

報導稱，不過，荷蘭政府仍在顛倒黑白。彭博社當地時間11月7日援引知情人士的話報導稱，荷蘭準備暫停奪取安世控制權，但前提是要求中國恢復關鍵晶片出口。知情人士透露，如果中國同意恢復出口關鍵晶片，荷蘭政府將準備擱置此前授予其阻止或更改安世重大企業決策權的部長令。

據大陸商務部網站11月8日消息，大陸商務部新聞發言人就安世半導體問題答記者問時表示，中方注意到荷蘭經濟大臣卡雷曼斯於11月6日發表的聲明，但截至目前尚未見到荷方在停止侵害中國企業合法權益和恢復全球半導體供應鏈穩定方面的實際行動。中方本著對全球半導體供應鏈穩定與安全的負責任態度，已於11月1日宣佈對符合條件的相關出口予以豁免，而造成當前全球半導體供應鏈混亂的源頭和責任在荷方。

中方希望，荷方表態不能只停留在口頭上，應盡快實質性提出建設性方案並採取實際行動，從源頭上迅速且有效恢復全球半導體供應鏈穩定，以及停止用行政手段介入並干涉企業內部事務，推動安世半導體問題早日解決。中方同意荷經濟部派員來華磋商的請求。