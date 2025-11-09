財政部11日將公布10月稅收情況，其中台股近期交易量回溫，證交稅年增率可望連三紅；至於總稅收的部分，因受美國對等關稅的衝擊，前9月全國賦稅收入年減2.5％，全年總稅收達成年度預算目標恐面臨挑戰。

財政部表示，美國4月宣布對等關稅後，股市量能及車市買氣都一度大幅削弱，加上房地產市場熱度轉緩，政府也因應對等關稅提供協助措施，營所稅延分期繳納及部分暫繳稅款入庫時間延後，都影響總稅收表現。

先前立法院預算中心也示警，強調2024年台灣自美國進口貨物的相關賦稅收入逾600億元，建議財政部宜審慎評估並完整揭露美國關稅政策對稅收的影響。

依財政部統計，今年前9月全國賦稅收入年減2.5％，主要稅目中以營所稅減新台幣426億元、證交稅減223億元較多；土增稅年減23.7％，則是減幅最大的稅目。

財政部統計處預估，由於綜所稅以外的主要稅目普遍呈現減勢，前9月徵起數多半不及全年預算數的3/4，今年總稅收恐不易超越去年歷史高點，連達成年度預算目標都面臨挑戰。

比較正面的訊息，9月反映台股交易動能的證交稅一舉衝上312億元，年增52.6％，創近16年以來最大增幅。財政部官員說明，9月台股走勢強勁，持續刷新歷史新高，帶動成交量回溫，預估10月證交稅收表現也不會太差。

但官員強調，對等關稅宣布初期的幾個月，證交稅收明顯不如預期，後面就算成交量回升，也比較難補回來，加上股市易受各種因素干擾而變化，後續證交稅表現要視市場交易量而定，不易預估。