聯準會（Fed）主席鮑爾在10月例會的會後記者會指出，Fed面臨就業放緩與通膨偏高的雙重威脅，致使內部利率立場分歧，而政府停擺無法公布經濟數據，讓Fed決策如同「霧中開車必須減速」，暗示12月未必降息。

鮑爾提到若排除關稅因素，核心個人消費支出物價指數（PCE）接近2％通膨目標，意指關稅確實推升整體通膨。根據耶魯大學「預算實驗室」（Budget Lab）資料，目前美國進口品平均關稅稅率，從川普重返白宮前的2.4％竄升到近18％。

儘管川普政府一再重申，關稅是由海外供應商支付，若干成本仍以漲價形式，轉嫁給美國消費者。服飾、家具等美國仰賴進口的商品，已經因關稅漲價。

美國廣播公司（ABC）、華盛頓郵報與Ipsos本月初發布的民調顯示，過半數美國人認為，關稅加劇通膨及拖累家庭財務。川普也首度鬆口承認，美國民眾可能負擔部分隨關稅增加的成本。

美國通膨率比起3年前的9％高點雖已回落許多，但近幾個月來有緩緩上升之勢。美國勞工部10月24日公布，9月CPI年升3％雖低於預期，卻略高於8月的2.9％，也遠比4月川普宣布對等關稅當時的2.3％來得高。

聯準會指出，川普關稅衝擊供應鏈，但漲價只是一時，不會月月都承受物價上漲壓力。富蘭克林坦伯頓固定收益投資長德賽（Sonal Desai）表示，自2023年6月至今，美國通膨滯留在3％附近已2年多，鮑爾為凸顯通膨成功降溫，提到與2022年峰點的落差，事實上通膨風險有上升傾向。