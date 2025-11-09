能源安全新保，大陸最大頁岩油生產基地累產超2000萬噸。（央視新聞）

據大陸央視新聞報導，中國石油表示，大陸最大頁岩油生產基地——長慶油田頁岩油累計產量突破2000萬噸，標誌著大陸的陸相頁岩油開發邁入規模化、效益化新階段。

頁岩油是指在頁岩層系中產出的非常規石油資源，是大陸原油長期穩產的重要接替力量，但開發難度極高。長慶油田所在的鄂爾多斯盆地頁岩油資源探明儲量超10億噸。今年以來，長慶油田加快頁岩油生產步伐，新增水平井144口，日產量突破10000噸，創歷史新高。

中國石油長慶油田公司油田開發事業部副經理劉一倉表示，將持續加大頁岩油勘探開發力度，預計到年末，長慶油田頁岩油年產量有望突破350萬噸，計劃到2030年頁岩油年產量達到450萬噸，為大陸能源安全再添新保障。

長慶油田從頁岩油攻關起步到累產1000萬噸用了12年，而從1000萬噸攀升至2000萬噸僅用3年。目前，長慶油田頁岩油產量佔國內頁岩油總產量的一半以上，是全球首個實現規模效益開發的陸相頁岩油田。