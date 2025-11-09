中颱鳳凰持續增強，預計今將升級強颱，前中央氣象局長鄭明典在臉書貼出衛星雲圖，直呼「鳳凰環流很大」，並表示目前為止電腦模式對鳳凰的路徑和強度都掌握得很好，不過北轉後的預報就較分歧；氣象粉專也指出，颱風最新路徑沒有太大變化，不過侵襲台灣的時間往後延半天左右，周三（12日）上午暴風圈觸陸，中心預計周四（13日）凌晨從彰化至台南之間登陸。

鄭明典今天上午在臉書貼出衛星雲圖，並發文說明，鳳凰環流很大，但內部風場並不均勻，衛星風場觀測確認有強風，就典型颱風概念摸式來比較，強風還是分布在較外側。

鄭明典認為，到目前為止，電腦模式對鳳凰颱風的路徑和強度掌握都相當好，尤其是路徑預報誤差遠比平均值低；不過接下來颱風通過呂宋島之後的變化，預報上的分歧就很明顯。

氣象粉專表示，鳳凰侵襲台灣的時間往後延半天左右，其他預報目前變化不大。（翻攝「台灣颱風論壇」Threads）

氣象粉專「台灣颱風論壇」昨晚在Threads發文表示，目前颱風的最新預報，除了侵襲台灣的時間往後延約半天以外，完全沒有任何改變，看起來颱風在北轉的過程中減弱幅度蠻大，登陸時強度應該只剩輕颱等級。

不過粉專提醒，颱風還是會來，民眾仍要做好防颱準備；此外北部、東半部明（10日）起就會開始變天，中南部具體的影響則要看颱風北上當下的型態才能確認，可能有些地方強風豪雨時，其他地方卻沒什麼風雨，因此要密切關注最新預報。