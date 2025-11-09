2025全球極限體能鋼鐵大賽（Taichung Power Fitness Grand Prix, TPF）進入倒數一個月，臺中市政府運動局8日下午在草悟道舉辦「TPF快閃體驗活動」。啦啦隊女神壯壯、全能藝人許孟哲及人氣營養師小麥領軍登場，帶領民眾一起挑戰極限體能，近距離感受CrossFit的熱血爆發力！

臺中市政府運動局長游志祥表示，「CrossFit結合力量、速度、耐力，是全球最火熱的高強度功能性訓練，這場快閃體驗不僅是TPF全球極限體能鋼鐵大賽的序曲，更象徵臺中作為『酷運動城市』的無限潛能。」

周末午後由壯壯、許孟哲及小麥共同讓臺中知名地標「草悟道」化身戶外健身主場，邀請民眾一起甩開日常、燃燒卡路里，親身感受這股席捲全球的運動熱浪。本身也是CrossFit愛好者的營養師小麥指導民眾體驗時指出，「CrossFit強調核心穩固與正確發力，循序漸進的訓練後，能大幅減少日常生活中因容易發力不當導致受傷的動作。」

活動現場規劃「壺鈴弓步走」、「拋藥球挑戰」與「風扇腳踏車」三大關卡，參加者在壯壯、許孟哲及小麥帶領下，無論是健身新手還是體能高手，全身肌群全面啟動、能量瞬間引爆，限時內完成指定動作者還能獲得多樣限量好禮。同樣報名本屆推廣組的壯壯、許孟哲也向臺中市民喊話，邀請大家一起報名、挑戰極限。

2025全球極限體能鋼鐵大賽榮獲美國CrossFit總部正式授權，將於12月12日至14日在臺中市府廣場及新市政公園盛大登場。這是臺灣史上規模最大、獎金最高的體能競賽，總獎金突破新臺幣百萬元，吸引超過10國頂尖選手齊聚臺中，包括俄羅斯雙料冠軍 Daria Baryshnikova、以及臺灣男子第一朱宇森、女子第一洪寀睿同場較勁，讓世界看見臺灣選手的力量與專注。展開一場象徵「極限與榮耀」的熱血對決。

全球極限體能鋼鐵大賽不僅是競技舞臺，更是一場全民運動嘉年華。活動期間同步舉辦「亞洲綜合體能高峰論壇」及「臺中國際運動健身博覽會」，邀請國內外專家與品牌共同參與，並推出多元互動體驗活動，包括有氧健身、銀髮體適能、微醺瑜伽提斯與親子綜合體能，讓不同年齡層民眾都能享受運動樂趣。

目前「推廣組」報名（至11/16日截止）仍火熱進行中，不論是初學者或資深健身者，都可報名參戰，在年底的國際舞臺上挑戰自我、突破極限、見證榮耀。更多活動與報名資訊請上官方網站（ https://reurl.cc/1OAV8m ）或去動體育運動平台（ https://ec.7don.com.tw/shop/2025tpfgp ）報名參加，並追蹤TPF官方FB與IG帳號，掌握最新賽事動態，一同迎接年底最熱血的體能盛會！