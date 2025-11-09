宇樹科技創始人、CEO王興興11月7日出席2025世界互聯網大會烏鎮峰會。（藍孝威攝）

據大陸央視新聞9日報導，在第八屆虹橋國際經濟論壇人形機器人創新發展合作分論壇上，總台央視記者獨家對話了宇樹科技創始人王興興，聽他講述科技創新的夢想在過去幾年成長開花的故事。

最近，一個網友考古出了王興興的碩士論文上了熱搜，大家發現原來在2016年，他就已經有了宇樹機器狗的雛形，大家驚嘆於他對技術和趨勢的預判力。王興興首次回應了這篇論文。

宇樹科技創始人王興興表示，「這個想法是很早的，當時那款機器狗是2013年想到的方案，我想到方案的時候就想著，要不要輟學出來創業？但是當時只是想想而已，因為東西都沒有，後來就把這個東西給做出來了。我們公司在過去的至少四足機器人的部分業務和發展方向，2014年、2015年都已經想過了，然後把它給實現了。」

王興興表示，「2009年我自己就做過小的人形機器人，做好了以後我覺得全世界都看不到希望，沒辦法商業化也沒有什麼實用價值，很多年我們公司都沒有去做人形機器人。後來整個機器人的AI，包括大模型的AI技術進步有目共睹，把大家的想象空間又重新打開了，可以看到最近這些年人形機器人的發展速度非常快。」

對於一些技術的創業者，有沒有建議？

宇樹科技創始人王興興說，「科技領域都是超前的，你要去想象未來應該做什麼方向的，你只要方向不錯，必然是可以成功的。但是也因為這個領域現在比較超前，你可能開始起步比較難，起步難也有好處，因為別人也進不來，可能這個領域只有你能做，反而厚積薄發的潛力還是非常大的。」

王興興表示，「我覺得這個時代對年輕人，對所有有夢想，尤其有科技夢想的人都是非常友好的。像我們2016年創業的時候，無論是公司估值、關注度跟現在完全不是一回事，至少差了幾十倍甚至上百倍，所以現在反而容易很多，挑戰也會大很多，但是我覺得反而每個人有更多的機會去實現各自的夢想。」