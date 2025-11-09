兩名女兒指控阿國（化名）是失格的父親，因此向法院聲請免除扶養義務，理由是父親自離婚後便音訊全無，未曾探望、未盡照顧之責，對她們的成長過程毫無參與。法官審理後認定，阿國長期無正當理由未履行扶養責任，情節重大，若強令女兒們反過來扶養，顯失公平，因此，判決准許免除扶養義務。

判決書指出，兩姊妹指控訴，母親小萱（化名）與父親阿國於1993年離婚後，她們由母親獨力扶養，從生活、學費到醫療開銷，均由母親一手扛起。離婚後三十多年來，父親未曾探視、聯繫或給付任何金錢援助，父女關係早已形同陌路。

多年後，父親阿國因年邁多病，患有皮膚疾病、生活無法自理，陷入貧困，想申請低收入戶補助維生。但依《社會救助法》規定，若申請人仍有「法定扶養義務人」，不得列為低收入戶。於是，父親向他們表明現況，表示願意同意她們免除扶養義務，讓自己能順利申請政府補助。

案件進入法院審理後，雙方對主要事實並無爭執。法院依《家事事件法》第33條規定進行調查，確認父女之間長年無聯繫、無扶養，且阿國未能舉證有任何正當理由。法官認為，阿國雖為聲請人之生父，但自兩女幼時起即未盡照顧義務，情節重大，若如今要求女兒扶養他，顯屬不公。

法官指出，直系血親間依法互負扶養義務，但若受扶養者對扶養義務人「無正當理由未盡扶養義務」，且情節重大時，法院得免除該義務。法官認為，依據《民法》第1118條之1規定，確認本案情節符合法定要件，准許兩名女兒免除扶養父親阿國的法律責任。