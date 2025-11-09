據澎湃新聞報導，大陸國家廣電總局近日下發專項治理工作提示，自即日起至2026年3月，在大陸全國範圍內開展不良動畫微短劇和動畫短影音網路傳播專項治理。此次治理首次將AIGC（Artificial Intelligence Generated Content，人工智慧生成內容）類、漫畫類、表情包類等動畫形式微短劇納入分類分層審核體系，通過強化事前審核、清理違規內容、規範傳播秩序，為未成年人營造清朗網路空間。

聚焦三大治理重點，嚴打違規及錯位傳播

此次專項治理明確了三大核心整治方向，覆蓋內容合規、監管流程、傳播邊界等關鍵環節。在內容違規整治方面，將重點清理無底線惡搞、低俗擦邊、以暴制暴、極端復仇、畸形婚戀觀等不良內容，同時嚴禁使用醜聞劣跡人員形象聲音製作素材，禁止傳播已下線真人微短劇的動畫改編版及兒童熟知動畫形象的惡搞二創。對涉及淫穢、色情、暴力、邪教等危害未成年人身心健康的內容，將堅決予以全鏈條下線處置。

合規監管層面，新規提出嚴格的備案要求：即日起，未按現行微短劇管理規定完成事前審核並標注編號的新增動畫微短劇，一律不得上線。存量合規作品需在2026年3月底前分階段補辦備案手續，其中重點類和普通類由製作機構向屬地省級廣電部門報審，其他類由平台完成自審後上報備案信息。2026年4月1日起，所有未履行備案程序的存量作品將被強制下線。

針對備受關注的錯位傳播問題，治理行動要求全面排查「兒童動畫」「萌系畫風」「哄睡故事」「寶寶輔食」 等兒童標籤下的內容，對未落實未成年人專員審核、未標注適齡提示的作品立即下線或移除。同時強化未成年人模式管理，堅決清理該模式下的不適配內容，避免未成年人接觸不良信息。

專家解讀：低成本催生治理難題，AIGC成監管核心靶向

值得關注的是，此次治理首次明確將基於漫畫、網文、表情包等圖文故事影音化再創作的動畫微短劇納入監管，特別是 AIGC 生成的動畫內容被列為重點審核對象。「此次專項治理的核心，在於將 AIGC 等類別的動畫微短劇正式納入分類分層審核體系，這是應對技術快速迭代的必要舉措。」 上海社會科學院信息研究所副研究員、科技創新研究室主任王興全在接受記者採訪時指出，AIGC 等技術的低成本特性導致此類內容呈爆發式增長，已成為當前監管的重點與難點。

根據規定，各類動畫微短劇將按重點、普通、其他三類實行分類分層審核，並全量納入「白名單」制度，審核標準和把關尺度較以往更為嚴格。對於動畫短影音，新規要求平台嚴格落實先審後播制度，屬地管理部門將持續督導核查。對可能引發未成年人模仿不安全行為、產生極端情緒的內容，平台需在展示前進行顯著提示；以未成年人為主角或受眾的作品，必須符合《未成年人節目管理規定》的內容標準和適齡提示要求。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。