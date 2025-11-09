藍莓含有花青素成分，能延緩老化、降血壓、保護眼睛與腦部、幫助血糖穩定，但價格偏貴，營養師王證瑋表示，其實平價的茄子也含有花青素，有類似的保健效果；台灣癌症基金會指出，茄子含有多種維生素、綠原酸與對抗腫瘤的龍葵鹼，營養精華位於表皮，在古代可是專供皇帝食用的「長壽菜」。

王證瑋在臉書粉專「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，藍紫色系的蔬果，例如藍莓、茄子、紫甘藍，都含有花青素，食用有助於減少自由基、保護神經與眼睛、抗老，是維持腦部與視力健康的重要色系蔬果。

台灣癌症基金會在網站指出，茄子含有維生素A、維生素B群、維生素C、維生素P、鈣、磷、鎂、鉀、鐵、銅等營養素，且富含膳食纖維及皂苷，有助於降低血中膽固醇。

供皇帝食用的長壽菜

台灣癌症基金會表示，茄子的紫色外皮，富含具有抗自由基的多酚類化合物，與能幫助血糖穩定的綠原酸及助抗腫瘤的龍葵鹼，據傳在隋唐時代，茄子可是專供皇帝食用的蔬菜，平民百姓不能吃，因此又有長壽菜之稱。

台灣癌症基金會指出，茄子的紫色外皮富含花青素與維生素P，是營養精華所在，花青素具有超強的抗氧化能力，能穩定細胞膜構造，保護動脈與靜脈的內皮細胞避免遭自由基破壞。有研究指出，花青素可避免膽固醇被氧化，改善動脈粥狀硬化。

龍葵鹼助抑制腫瘤

台灣癌症基金會指出，維生素P又稱生物類黃酮，可增強毛細血管和調節吸收能力，幫助維持血管彈性，維生素P也能幫助維生素C的消化和吸收，兩者共同維持結締組織的健康。

台灣癌症基金會指出，茄子也含有綠原酸與龍葵鹼，研究指出，綠原酸可以降低腸道吸收糖分的速度，緩和飯後血糖急速升高。龍葵鹼即是茄鹼，能夠抑制消化系統腫瘤，位於地中海沿岸的希臘，當地居民常年大量食用茄科蔬菜，心臟病與癌症的發病率，明顯低於歐美其他國家。