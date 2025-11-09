護國神山台積電年度運動會昨（8）日在新竹體育場熱鬧登場，今年規模空前，不僅董事長魏哲家全程坐鎮，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也現身同台，成為全場焦點。兩人一登場，全場手機閃光燈幾乎閃個不停。魏哲家一句「去年他是3兆男，今年變成5兆男」讓全場笑聲不斷，而魏哲家腳上一雙印有「tsmc」字樣的黑白紅配運動鞋，更成為當天最吸睛焦點。

魏哲家當天穿著一雙黑白色系、搭配紅色線條的運動鞋，鞋面印有台積電LOGO，設計簡潔卻霸氣。據幕僚透露，這雙鞋是魏哲家先前赴美參加半導體展「SEMICON WEST」時特別為他訂製，全台唯一。

台積電運動會，AI「兩男神」同框。

致詞時，魏哲家展現一貫的幽默風趣風格，「上次我致詞時說，我等了26年才站上這個會場，一回生、二回熟，今天應該更順利，今天天氣也很幫忙！」話一說完，現場掌聲與笑聲不斷。

綜合媒體報導，被關注腳上鞋子時，魏哲家笑著親口證實，是參加公司聚會時朋友送的，「明年應該都買得到。」一句話也讓網友瞬間暴動，紛紛留言「錢準備好了！」、「魏董快開賣！」。

此外，現場除高階主管外，魏哲家夫人牛慶容也罕見露面，她配戴墨鏡，全程低調卻優雅，坐在看台專注觀賞員工進場表演。據悉，這是兩人少見的公開同框。

魏哲家曾於2021年以贈與方式，轉讓1000張台積電股票給妻子牛慶容，當時市值約6億元。隨著股價節節攀升，這筆愛的贈與如今市值已達14.6億元，短短四年增值逾8億元，被笑稱他是「最懂投資愛情的男人」。

至於這次黃仁勳來台，究竟和台積電聊了什麼？魏哲家說，「黃仁勳想要更多晶片。」至於黃仁勳想要多少晶片，魏哲家笑回，「這是機密。」