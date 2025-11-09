桃市府大園蓋1000戶社宅估費用89.8億元120年啟用。(桃市住宅處提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市政府積極建設社會住宅，桃園市住宅發展處近期完成「大園區橫埔段社會住宅」規畫與監造案決標，大園區航空城將推出近1000戶的社宅，也是該行政區首件社宅案，全案興建費用初估要89億8000多萬元，也將是全桃園最大社宅基地，預計民國116年下半年開工、120年完工啟用。

住宅處長陳智仁表示，「大園區橫埔段社宅」位在大園區中正東路，距離機場捷運A16橫山站約1.6公里，離未來捷運綠線G17站約800到900公尺，因位處航空城計畫內，基地聯外道路已經開闢，周邊也已有埔心國小、埔心街郵局，基地北側也已規畫開闢60公尺寬之園林道路、七星堆埤塘公園等。

本案基地規畫為地下2層、地上9層建築，將興建約970戶住宅，規畫1房型、2房型及3房型，房型比以3：4：3，以提供給在航空城工作的青年、年輕小家庭，另也保留一定比例的無障礙房型，滿足不同族群與年齡層的居住需求。在公共服務設施的方面預計保留約530坪，規畫設置公托中心及身心障礙者社區日間照顧空間，並預留部分空間供身障生活服務使用，以支持地區公共服務需求。建築本體設計也一定符合能效1＋等淨零碳排的多項標章。

陳智仁說，本案基地是桃園目前最大的社宅基地，將超過中壢1號社會住宅，全案興建費用初估要89億8000多萬，規畫強調開放空間，結合航空城整開區內道路，提供人本動線、商店及公共設施，未來將成為社區的鄰里核心，公共空間可以讓附近居民舉辦活動、活絡社區，同時也滿足居民日常所需。

桃園市社會住宅政策穩健推進，完工入住有4374戶、興建中的1631戶，完成決標正在規劃設計中的社宅有3940戶，朝119年總量將突破1萬戶目標前行，落實「全齡照顧、人人安居、宜居桃園」社宅目標。