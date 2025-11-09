大陸航母福建艦成軍入列，艦長說這是當前首要任務。（央視新聞）

據大陸央視8日晚間新聞聯播報導，11月5日，大陸第一艘「電磁彈射型」航空母艦福建艦入列授旗儀式在海南三亞某軍港舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席入列授旗儀式並登艦視察。福建艦艦長陳治國表示，當前首要任務是緊前組織新裝備性能試驗檢驗，加快提升艦載機滿編駐艦保障水平，早日形成編隊體系作戰能力。

陳治國表示，從習近平主席手中接過軍旗，就是接過沈甸甸的責任。作為大陸第一艘電磁彈射型航母的艦長，有信心帶領全艦官兵駕馭新型戰艦挺進遠海大洋，直面風高浪急。當前首要任務是緊前組織新裝備性能試驗檢驗，加快提升艦載機滿編駐艦保障水平，早日形成編隊體系作戰能力。他堅信，沿著習主席指明的建設發展路徑，福建艦一定能夠劈波斬浪，犁開全新航跡，堅決完成黨和人民賦予的使命任務。

海軍艦載機飛行員孫政雄表示，習近平主席這次專門到戰位上視察，詳細詢問新型艦載機性能怎麼樣、訓練難點在哪裡，肯定官兵的勇氣和成績，勉勵大家科學訓練、刻苦訓練、安全訓練。官兵一定牢記囑託，發揚大無畏精神，苦練精飛，駕馭「飛鯊」挺進深藍，搏擊海天。

大陸探索走出了一條中國特色新型航母發展之路。福建艦由大陸完全自主設計建造，電磁彈射技術處於世界先進水平，是共軍武器裝備現代化的標誌性成果。福建艦的入列，有力激發航母科研生產人員、軍隊科技工作者立足本職再創佳績的信心幹勁。

大陸軍事科學院研究員曹璐分析，電磁彈射型航母入列，是繼九三閱兵之後，共軍新型武器裝備的又一次震撼亮相，看著一個個「中國製造」，感受最深的是堅持科技自立自強，沒有中國人幹不成的事。解放軍軍隊科技工作者，要堅定不移加快自主創新步伐，加大新興領域創新力度，聚焦實戰推動科研成果轉化應用，讓科技更好賦能戰鬥力。

中國船舶集團有限公司監造師吳澤仁表示，非常榮幸現場參加福建艦入列授旗儀式，至今心潮澎湃。這幾天，同事和家人談論得最多的就是福建艦，大家看到新型航母入列，都特別自信，也特別自豪，對航母未來發展充滿暢想。回想福建艦從設計圖紙這麼快變成鋼鐵巨艦，離不開中共黨的領導，離不開國家完整工業體系的支撐，他將銘記這份榮耀與責任，立足本職崗位，秉承工匠精神，繼續為鍛造大國重器貢獻力量。

海軍政治工作部張孝良表示，看到了習近平主席在視察福建艦期間，深入飛行塔台、駕駛室、餐廳、士兵艙，與官兵親切交流，關心大家的學習成長情況，廣大官兵倍感溫暖、倍加振奮。現在海軍武器裝備迎來了大發展，帶兵育人工作也必須緊緊跟上，官兵一定牢記統帥的期許厚望，持續深化政治整訓，大力培養適應海軍戰略轉型的人才方陣，做到艦行萬里不迷航、鋼多氣足骨更硬。

共軍南部戰區聯合參謀部方鑫表示，福建艦加入戰鬥序列，標誌著解放軍正式進入「三航母時代」，應對複雜局勢挑戰更加從容，官兵勝戰打贏的底氣更足。對南部戰區來說，必須全面提高聯合作戰指揮能力，加快研究探索新型作戰力量運用方法模式，讓「國之重器」真正成為「制勝利器」，推動融入聯合作戰體系，堅定靈活開展軍事鬥爭，堅決捍衛大陸領土主權和海洋權益。