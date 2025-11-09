免治馬桶在日本相當普及，幾乎隨處可見，不過對於這款現代化廁所的標準配備，許多民眾對於衛生問題，依舊充滿著疑慮，朝日電視新聞女主播田中萌在節目中表示不喜歡使用免治馬桶，也順勢公開自己的理由，沒想到竟引起兩派網友掀戰。

女主播田中萌曾在節目中表示不喜歡使用免治馬桶，主要原因是「噴嘴的衛生問題」，沒想到個人的衛生習慣，居然引起網友熱議，根據日媒《Flash》報導，田中萌在上個月播出的《ABEMA的新聞秀》中，公開表示不喜歡使用免治馬桶的原因後，收到許多網友惡意留言及私訊攻擊，甚至嘲諷是「沾到便便的主播」，對此，她也在節目中火速作出澄清。

身為愛用派的節目主持人千原Junior，他強調對於免治馬桶是「完全信任」，倘若沒有沖洗才是真的髒，前議員宮崎謙介認為只靠衛生紙擦拭，根本無法達到清潔的效果，這些言論也釣出不少反對派的網友，認為相當難相信噴嘴能達到的消毒功能，幾乎不敢直接坐在坐墊上，更不用說使用公共廁所。

針對兩派網友各執一詞，「肛門專科」醫師大和彩乃現身節目表示屬於「拒用派」，主要是「過度清洗」對於肛門健康是有害無益，像是水壓過大的話，可能會造成直腸黏膜受損，引發潰爛跟發炎等問題，建議使用者要把水壓設定在「弱」的狀態，避免對身體造成傷害。