據觀察者網報導，上海本周進入「進口博覽會時間」。踏入農食產品展區，日本貿易振興機構（JETRO）展台的熱鬧勁兒率先撲面而來——人們在圍成圈的48個清酒試飲水龍頭前排著小隊，「這個味道不錯」「給我也嘗嘗」的討論聲不絕於耳；轉角處飄出陣陣鮮香，駐足的人群端著味噌湯、洋蔥湯點頭稱贊；抬頭望去，每個展台上方從日本空運來的鮮切花艷得晃眼，襯得整個展區別有一番日式韻味。

「希望通過這些極具辨識度的『日本符號』，讓大家逛到這就知道，『哦，這是日本展館』。」JETRO上海代表處農林水產·食品部部長本宮佑規笑著告訴觀察者網。

這個連續八年打卡的「全勤生」，正以「以酒為鑰，開始新世界」的主題，將日本風味與文化編織成一張極具吸引力的網。

「只有真正適配中國市場的產品才能拿到進博會入場券」

從首屆進博會的小心翼翼探索，到如今帶領日本中小企業參展的「掌舵手」，JETRO的八年進博路跑出了規模，也成為中日經貿合作不斷深化的縮影。

本宮介紹說，本屆進博會JETRO帶來了148家日本企業，不僅是歷屆規模最大的一次，更有近50家「新面孔」首次踏上進博舞台。

為了讓企業「輕裝上陣」、減少開支，JETRO早已把「服務包」準備妥當。從免費提供搭建精緻的展台，到協助辦理各種手續，企業要專心做的只有一件事：帶著最好的產品來和買家「嘮嗑」。展台旁隨處可見的「JETRO日本商務館（CJS）」微信小程序二維碼，更是打通了展會前後的服務閉環——即便進博會落幕，企業也能通過小程序隨時咨詢市場動態、對接潛在客戶。

「我們會提前通過招募事項書篩選企業，反復琢磨『這個產品適合中國市場嗎』『能被中國消費者接受嗎』。」本宮佑規坦言，每年的企業招募都像「選品會」，只有真正適配中國市場的產品才能拿到入場券。正是這份嚴謹，讓企業的參展效果最大化。

在本宮看來，進博會的魔力遠不止「人多熱鬧」，更在於「精準高效」的對接氛圍。他告訴觀察者網，來這的買家大多都是對海外商品有購買意向，不是走馬觀花，而是真真切切想尋找合作機會，進一步洽談的。同時，作為國家級展會，進博會的專業買家團輻射全國，這是其他展會難以比擬的。

而最新的增長數據更讓他看到了中國市場的巨大潛力。本宮表示，「今年1月至8月，日本出口中國的日本酒數量躍居全球首位，其中日本清酒增長了30％，燒酎和泡盛長了40％。」

「許多在日本發展起來的食品最初都源自中國」

作為JETRO扶持的成功案例，日本明志株式會社已是第五次參加進博會，今年推出的鶴味噌・味噌湯和綠色北見・北海道洋蔥湯在試飲區吸粉無數。

「過去，很少有人在家自製味噌湯，味噌本身也被視為一種非常小眾的產品。但現在越來越多的人開始將發酵食品融入到日常生活中，它的益處被更多人認可。」日本明志株式會社社長中島育美說。

對明志而言，進博會既是洞察市場趨勢的「窗口」，又是鏈接巨頭資源的「橋梁」。「這是一個絕佳的機會，我們能和眾多知名的中國企業直接對話，同時也能捕捉到行業發展的新方向。」

但中島育美也坦言，在中國這個龐大的市場中，日本的中小企業能夠自主開展業務的範圍極其有限，特別是疫情後線上業務日益普及，中國的市場較日本更加發達，「要跟上中國市場的步伐並非易事」，幸好有JETRO的持續支持才得以穩步前行。

目前，有不少日本企業通過進博會實現了「本土共創」。談及未來規劃，中島表示，中日兩國同屬東亞文化圈，許多如今在日本獨立發展起來的傳統食品最初都源自中國。

「中國既是生產大國，也是消費大國。能夠持續保持如此自主發展的國家並不多。我們看到了許多中國企業創新且富有創意的產品，我非常有興趣與中國企業一起開發食品。」中島說。

她觀察到，隨著消費者對「質量更好、壽命更長」產品的需求提升，通過食品促進健康產業的潛力巨大，「希望中日兩國的技藝能夠繼續融合發展，在未來為中國消費者帶來更多益處。」

中島指出，企業僅僅瞭解當前的消費者需求不足以預測未來的增長。「中國消費者在中長期內將獲得哪些益處？我們應該如何發展品牌，才能讓客戶持續安心、放心地使用我們的產品？這些問題需要更深入思考。」

讓清酒「適配」中餐的煙火氣

「您可以嘗嘗這款酒，它的酸味剛好可以中和辣味，喝起來非常爽口。」樽冠（上海）有限公司總經理渡邊祿朗熱情地向人們介紹這款名為「與」的清酒。

這款酒背後還有一段友城佳話——1986年，重慶市與日本的廣島市締結友城，廣島縣後來為傳承這份情誼，特意研發了這款適配川菜的清酒。

渡邊表示，「與」並非單純的解辣，而是使辛辣變得層次豐富且靈動有趣。他笑著說，這款酒在四川、上海、北京銷量火爆，但也有「小遺憾」，「只適合微辣，碰上重辣，就沒辦法了，還得靠啤酒和可樂來救場」。

2022年成立的樽冠雖是「年輕血液」，但在進博會的加持下快速「發芽」。渡邊直言，進博會的「大客戶效應」是他連續三年參展的重要原因。「普通展會接觸到的大多是餐飲老闆、零售商，而在進博會上，會有很多大客戶來。」

為了讓中國消費者瞭解清酒並接受清酒，樽冠做了一系列本土化創新：開發7度及以下的低度酒適配年輕人的需求；推出「清酒圖鑒」微信小程序，收錄100多種日本酒供消費者查詢、購買；與餐廳合作3瓶裝小禮盒，讓顧客「先嘗後買」。

「效果最好的推廣方式就是『試飲』，沒給客人嘗過是很難賣出去的，消費者只有喝過覺得好喝才會安心購買。」渡邊的目標很明確：先讓中國消費者知道清酒、燒酒等日本酒，再知道「清酒圖鑒」就好。

面對中國酒類市場的激烈競爭，他卻「一點都不擔心」。「喝過白酒、葡萄酒的中國人很多，但體驗過清酒的消費者還很少，給他們新的體驗就好了，我對我們的酒產品還是非常有自信的。」

渡邊透露，相比同類企業，樽冠在數字化和半自動化物流方面上的優勢顯著，且B端C端都涉獵的日本企業是非常少的，所以「這方面我真的有信心」。

目前，樽冠中國市場佔比達50％，去年對華出口增長30％，今年預計增長近20％。「很多人勸我們也多做點其他國家的生意，但我們不做，中國市場足夠大，如果在這裡做成功的話就夠了。」

從JETRO精心打造的「日本風情館」，到明志株式會社在健康食品賽道的深耕，再到樽冠讓清酒融入中餐餐桌的創新實踐，第八屆進博會上的日本展商們，正以「酒」「食」為鑰，打開商品流通與文化交流的雙重大門。

「JETRO每年都能感受到進博會的變化，感受到市場的變化，但每次來都能有新的收穫。」本宮佑規說，隨著中國消費者對性價比和特色化的需求日益提升，JETRO正努力為中國市場匹配更多「小而美」的日本產品。

這場持續八年的「進博之約」，儼然早就超越了展會本身，成為中日企業攜手前行、共創未來的生動注腳。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！