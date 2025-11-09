男子阿虎（化名）與妻子小芳（化名）未有子嗣，病重過世後，遺產由妻子、哥哥及姊姊3人共同擁有，可小芳提領走300多萬元支付喪葬費後，把剩餘金錢均匯入個人帳戶，遭大姑大伯提告，一審獲無罪後被上訴至高等法院，最後依行使偽造文書罪遭判5月徒刑，並沒收犯罪所得139萬7721元。

判決書指出，阿虎的父母及其他兄弟姊妹均身亡，因與小芳沒有孩子，遺產繼承人為哥哥、姊姊及小芳共3人。若要提領款項，需經全體繼承人同意，可小芳在未獲全體同意的情況下，持存摺、印鑑前往銀行，以偽造阿虎本人同意或授權其提領的文書，提領、轉匯總計303萬6200元的款項。

小芳庭間辯稱，阿虎有意識時有提過，該帳戶裡的錢都給她用作日後的生活費用，自己的妹妹也知道此事；其妹以證人身分出庭，稱小芳患有癌症，阿虎生前曾囑託自己要好好照顧她。

法院一審判小芳無罪，大姑大伯不滿上訴，高等法院認為阿虎平常都自行保管銀行帳戶存摺及印鑑，生病後才交由小芳，可見他仍重視自己的財產歸屬，只是為方便妻子支付相關醫療費用，才將存摺、印鑑交予由其保管，無法逕認此行為同時有委託或授權小芳在他死亡後，可全權處理其銀行內的全部存款的意思。另外，小芳也無法提出相關證據。

法院審酌，小芳未循合法程序，擅自盜蓋阿虎印章並提領期存款，足生損害銀行對該帳戶管理的正確性，並損及其他繼承人的權利，迄今未與大姑大伯和解，惟念已坦承犯罪，依行使偽造私文書罪共5罪判5月徒刑，並把其提領金額扣除喪葬費及其繼承所得後，沒收139萬7721元犯罪所得。全案仍可上訴。