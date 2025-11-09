工研院產科國際所資深研究經理游佩芬於「2025全球生技醫藥的回顧展望」專題演講中指出，臺灣2025(今)年製藥產業總產值可望超過1,100億元新台幣，年成長率約7%。原料藥受外銷回升帶動表現突出，西藥製劑受國內慢性病市場穩定支撐；生物藥品則因去年高基期略有下滑。臺灣藥品市場長期以進口為主，進口銷售占比超過八成，但隨業者積極拓展海外通路，截至今年八月底，出口總值已較去年同期成長近一倍，顯示國際布局策略成果顯著。

全球藥品市場將在未來五年持續穩健成長，主要受到創新療法及特定治療領域需求推動。根據研析，全球藥品支出預計到2029年達2.4兆美元，2025年至2029年間年複合成長率（CAGR）約為5至8%；處方藥銷售額則預估2030年將達1.75兆美元。成長動能來自創新療法的普及與品牌藥支撐，但專利到期潮仍將造成約2,000億美元的支出減少。

在治療領域中，腫瘤學與肥胖症將成為兩大成長主軸。腫瘤用藥支出預計至2029年突破4,000億美元，而GLP-1促效劑帶動的肥胖症藥物，年增率高達23%至26%，銷售額可望接近2,000億美元，成為製藥產業的新藍海。

游佩芬指出，全球研發與交易環境反映業界對創新的迫切需求。儘管近期併購（M&A）活動趨緩，但高達3,000億美元的藥品將喪失獨佔權，促使藥廠積極開發新產品。預計未來五年每年將有65至75種新型活性物質（New Active Substance）問世，其中生物製劑與專科藥物持續領先。過去五年生物製劑占新藥比例達42%，2029年市場支出將超過8,000億美元；專科藥物支出比重則達46%。細胞與基因療法市場也將快速擴張，支出預估介於140億至360億美元之間。