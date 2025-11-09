健保補充保費新制2日驚魂結束，目前只是民怨太深而「暫緩」，網友憂明年縣市長選舉完就偷渡過關？不敗教主陳重銘指出，存股族為了節稅，可以找配息以資本利得為主的ETF，因為股利來源有3種，只有股息要繳稅費，但資本利得、平準金不用，比如00982A的淨值組成，資本平準金(價差)4.16元大於收益平準金(股息)0.32元，預估11/18除息0.334元，股利來源將會以價差為主。

陳重銘在臉書表示，補充保費新制已經「暫緩」，甚麼時候重啟不知道，但是目前的補充保費一樣得繳，要如何節稅？補充保費的來源是「股利」，領股利就要繳交；但是目前資本利得(價差)是免稅，這點可以善用。

ETF的股利主要是由：股利所得、資本利得、平準金所組成，並不是全部都要繳交所得稅跟補充保費(以下簡稱為：稅費)，只有股利所得要繳稅費，資本利得目前免稅，平準金是你的錢所以也免稅。

股利所得是來自於股票的配息，所以要繳稅。只要ETF配息的結構中，資本利得比較高，就可以少繳稅費了。

（本文未完，全文見此）

