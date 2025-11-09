鳳凰颱風持續增強逼近！ 李四川也驚曝：11月颱不好惹

中颱鳳凰持續增強，前中央氣象局長鄭明典在臉書貼出衛星雲圖，直呼「環流很大」。台北市副市長李四川則表示，台北市部分地區山坡因日前的大雨而滑落，感謝工務局大地處日夜趕工，可以在明天全部噴漿完成，做好防颱準備；李更表示，11月颱都是不好惹的，呼籲市民「料敵從寬，禦敵從嚴」。

李四川今（9）日在臉書PO出工務局施作工程的影片以及照片，並透露前幾天台北山區連日的大雨，台北市部分地區山坡滑落，感謝工務局大地處利用這幾天好天氣，日夜趕工，可以在明天全部噴漿完成，做好防颱準備。

李四川也提及鳳凰颱風將至，請各位好朋友利用今天的假日，做好防颱準備，並喊話「料敵從寬，禦敵從嚴」，強調從他的經驗來看，11月颱都是不好惹的，「請大家做好防颱準備，大家平安」。

李四川PO文僅短短20分鐘便有逾2百人按讚，並紛紛表示「川伯辛苦了」、「謝謝提醒關心市民」、「謝謝副市長」。

鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格為中度颱風，鄭明典今貼出衛星雲圖，提及鳳凰環流很大，但內部風場並不均勻，衛星風場觀測確認有強風，就典型颱風概念摸式來比較，強風還是分布在較外側。

鄭明典認為，到目前為止，電腦模式對鳳凰颱風的路徑和強度掌握都相當好，尤其是路徑預報誤差遠比平均值低；不過接下來颱風通過呂宋島之後的變化，預報上的分歧就很明顯。