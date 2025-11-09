高鐵9月22日起實施「寧靜車廂」政策，針對在車廂講電話、用3C沒戴耳機及成人喧嘩進行口頭提醒。不過一名女老師日前利用搭車時間，在高鐵上批改學生的作業，卻因筆尖摩擦紙張的聲音，兩度被附近乘客嫌太吵，讓她無奈問「高鐵上能不能改作業，好想把握時間啊！」話題引發熱議，不少網友忍不住罵，「改作業能多吵？感覺大家越來越無限上綱。」

一名女老師近日在Dcard發文表示，不久前因為工作搭高鐵往返，並帶著學生的作業在車上批閱，她當時坐在靠走道的位子，隔壁沒坐人，靠窗的男子突然請她「小聲一點」，讓她當下錯愕不已。

原PO說，後來盡量把寫字的力道放輕，但仍聽得見簽字筆的筆尖摩擦紙張的聲音，沒想到該名男子又再提醒了一次，讓她超無奈，「高鐵上能不能改作業，好想把握時間啊！」

話題引發多討論，有網友直言，應該不是聲音大小的問題，有些人不喜歡簽字筆摩擦紙張的聲音，「我很怕這種磨擦聲，跟刮保麗龍一樣，聽了會起雞皮疙瘩」、「這種筆真的有點吵」、「那種筆的聲音真的很恐怖，有可能吵到別人的事就別做了吧。」

但也有網友直言，寧靜車廂起初的用意是希望乘客不要喧嘩或講電話影響到其他人，「怎麼感覺大家越來越無限上綱」、「還真有人覺得這樣算被影響到，當到處都是圖書館嗎」、「改作業是能多吵？如果怕這些小雜音，應該選擇自己戴耳機。」