據大陸國家統計局官網9日消息，10月份CPI同比上漲0.2％，環比上漲0.2％。大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀2025年10月份CPI和PPI數據，10月份，擴內需等政策措施持續顯效，疊加國慶、中秋長假帶動，居民消費價格指數（CPI）環比上漲0.2％，同比上漲0.2％，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2％，漲幅連續第6個月擴大。

此外，受大陸國內部分行業供需關係改善、國際大宗商品價格傳導等因素影響，工業生產者出廠價格指數（PPI）環比由上月持平轉為上漲0.1％，為年內首次上漲；同比下降2.1％，降幅比上月收窄0.2個百分點，連續第3個月收窄。

一、CPI環比漲幅擴大，同比由降轉漲

CPI環比上漲0.2％，漲幅比上月擴大0.1個百分點且略高於季節性水平。服務價格由降轉漲。服務價格由上月下降0.3％轉為上漲0.2％，高於季節性水平0.2個百分點，影響CPI環比上漲約0.07個百分點。服務中，大陸十一國慶、中秋雙節疊加，出行需求較旺，賓館住宿、飛機票和旅遊價格分別上漲8.6％、4.5％和2.5％，漲幅均高於季節性水平；醫療服務價格上漲0.5％。

食品價格漲幅高於季節性。食品價格上漲0.3％，季節性水平為下降0.1個百分點。其中節日期間消費需求增加，鮮菜、羊肉、鮮果、蝦蟹類和牛肉價格漲幅在0.5％—4.3％之間。工業消費品價格穩中有漲。能源價格下降0.4％，扣除能源的工業消費品價格上漲0.3％，影響CPI環比上漲約0.07個百分點，其中受國際金價上漲影響，國內金飾品價格上漲10.2％。

CPI同比由上月下降0.3％轉為上漲0.2％。其中，食品和能源價格仍處低位，但降幅均有收窄。食品價格下降2.9％，降幅比上月收窄1.5個百分點，影響CPI同比下降約0.54個百分點。食品中，豬肉、雞蛋和鮮菜價格降幅在7.3％—16.0％之間，降幅均有收窄；牛肉、羊肉和水產品價格漲幅在2.0％—5.6％之間，漲幅均有擴大。能源價格下降2.4％，其中汽油價格下降5.5％，影響CPI同比下降約0.18個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2％，漲幅連續第6個月擴大，為2024年3月以來最高。

服務價格自3月份起逐步回升，本月上漲0.8％，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中飛機票和賓館住宿價格分別上漲8.9％和2.8％；醫療服務和家政服務價格分別上漲2.4％和2.3％。扣除能源的工業消費品價格上漲2.0％，漲幅連續第6個月擴大，其中金飾品和鉑金飾品價格分別上漲50.3％和46.1％；擴內需等政策效應繼續顯現，家用器具、文娛耐用消費品和家庭日用雜品價格漲幅在2.4％—5.0％之間，燃油小汽車價格降幅收窄至2.3％。

二、PPI環比由平轉漲，同比降幅繼續收窄

PPI環比由上月持平轉為上漲0.1％，為年內首次上漲。本月PPI環比運行的主要特點：

一是供需關係改善帶動部分行業價格上漲。煤炭開採和洗選業價格環比上漲1.6％，煤炭加工價格上漲0.8％，太陽能光伏設備及元器件製造價格上漲0.6％，均連續2個多月上漲。水泥製造、計算機整機製造、鋰離子電池製造、積體電路製造價格均由降轉漲，分別上漲1.6％、0.5％、0.2％和0.2％。

二是輸入性因素影響大陸國內有色金屬和石油相關行業價格走勢分化。國際有色金屬價格上行帶動國內有色金屬礦採選業價格環比上漲5.3％，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲2.4％，其中金冶煉、銅冶煉價格分別上漲8.7％和4.3％；國際油價下行影響國內石油和天然氣開採業價格下降2.3％，精煉石油產品製造價格下降0.8％。

PPI同比下降2.1％，降幅比上月收窄0.2個百分點，連續第3個月收窄。

一是重點行業產能治理持續推進，相關行業價格同比降幅收窄。產能核查及安全監管力度加大，加之冬儲補庫及用電需求增加，煤炭開採和洗選業價格同比降幅比上月收窄1.2個百分點。市場競爭秩序持續優化，落後產能逐步退出，太陽能光伏設備及元器件製造、電池製造、汽車製造業價格降幅分別收窄1.4個、1.3個和0.7個百分點。

二是現代化產業體系加快構建和消費潛力有序釋放，帶動相關行業價格同比上漲。科技創新賦能產業轉型升級，製造業智能化、綠色化、融合化發展向好，有色金屬冶煉和壓延加工業價格同比上漲6.8％，電子專用材料製造價格上漲2.3％，微波通信設備價格上漲1.8％，船舶及相關裝置製造價格上漲0.9％，廢棄資源綜合利用業價格上漲0.7％，飛機製造價格上漲0.5％。提振消費系列政策措施持續落地見效，工藝美術及禮儀用品製造價格上漲18.4％，運動用球類製造價格上漲3.3％，營養食品製造價格上漲2.1％，飲料製造價格上漲0.4％。