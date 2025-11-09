據《澎湃新聞》報導，自2009年王石以中國企業家身份首次受邀參加哥本哈根氣候大會，到去年在亞塞拜然巴庫召開的聯合國氣候大會第29屆會議，王石是歷年聯合國氣候大會期間高頻出現的中國企業家的名字之一，期間從未缺席。

11月10日，聯合國氣候大會第30屆會議（COP30）將在巴西貝倫召開，今年王石卻「失約」了。但這並不意味著他今年不參與氣候大會活動。王石社交平台上發佈的近期影音顯示，他正忙於接待洛克菲勒家族等賓客參觀他再次創業打造的碳中和試驗項目「生物圈3號」。並且COP30期間，王石團隊將在深圳舉辦COP30主題相關係列活動。

「今年我只是物理空間上不在主會場，但實際上，我在國內可以動員更多的企業家和相關力量積極參與，與COP30同步。」王石說。

從萬科創始人到深石集團創始人，從地產巨頭到「雙碳」創業者，王石的轉身不僅是個人職業軌跡的轉變，更是中國企業應對氣候變化從「社會責任」（ESG）單純的投入向「商業模式」探索的縮影。

王石說：「碳中和經濟時代到來了，你必須用商業模型去迎接它。」

問及他是否已經找到好的商業模式，他笑著說，今年上半年問世的「136號文」，明確新能源電量全面參與競爭，改變了新能源行業諸多發展邏輯，也為他探索碳中和經濟時代的商業模式明晰了路徑。他說預計到2027年，甚至提前一年，他打造的「生物圈3號」商業閉合圈就可以盈利。

COP30召開前夕，王石在北京接受了《澎湃新聞》專訪。暢談《巴黎協定》簽署十週年、中國「雙碳」目標下的企業路徑，他二次創業的碳中和社區實驗以及他對政策、技術與人才的思考。

他說，「碳中和」目標不是負擔，是機遇。中國企業不僅要跟上，還要領跑。在氣候議題上，中國企業正從被動響應走向主動定義未來。

以下為對話全文：

澎湃新聞：今年是《巴黎協定》簽訂十週年。十年前《巴黎協定》簽訂時你也在現場，聽到那個消息，你當時的第一反應還記得是什麼嗎？

王石：我是從2009年哥本哈根會議開始參加氣候大會的。那次會議對中國非常重要，中國首次提出到2020年碳減排強度降低40％-45％的目標。我當時聽到兩種聲音：一種說你們做得不夠，應該到50％甚至60％；另一種說你們根本做不到。但我相信中國「君子一言，駟馬難追」。

到了2015年的巴黎氣候大會，習近平主席親自去，表明中國的決心。我當時很興奮。那次會議中國扮演了關鍵角色，和美國等國家共同達成了協議，把「雙碳」目標的大方向定了下來。但之後美國總統特朗普上台退出《巴黎協定》，全世界都很焦慮，擔心中國也會退出。結果中國態度非常明確，不僅沒退，反而成了旗手。從那時起，中國從「跟隨者」變成了「領導者」。

澎湃新聞：《巴黎協定》實施的這十年對你退休後再創業有什麼影響？

王石：最初我們談企業社會責任（CSR），是額外花錢做環保、做ESG。比如萬科曾拿出利潤的1％做綠色研發，十年累計投入約500億。但2020年中國在聯合國宣佈「雙碳」目標時，我意識到，碳中和經濟時代來了，光靠慈善、靠額外投入遠遠不夠，必須建立商業模型。

我二次創業的深石集團，做的就是「碳中和」社區。我們在深圳大梅沙做了一個3.2平方公里的實驗區，有山有湖有海，通過光伏、風能、儲能、微電網等技術，實現能源自給和碳交易。這是我個人投資的項目，沒要政府一分錢補貼，也沒融資。預計2027年形成閉合的商業模型。

碳中和不是你完全不排放，而是排放與吸收達到平衡。我們做的「社區」可以是一棟樓、一個園區、一個片區。

我們在消費端做文章：比如用電，我們盡量用綠電，自己也發電，多餘的部分可以儲能或交易。今年初國家能源局出台的136號文強調「自發自用、余電上網」，正是我們這種模式的契機。

澎湃新聞：您在選擇合作夥伴時最看重什麼？

王石：選擇合作夥伴，我看重的是能否打「組合拳」。實現「碳中和」不是單一技術能解決的，需要區塊鏈做碳追蹤，需要能源管理，需要建築節能……現在的問題是：懂碳的不懂區塊鏈，懂區塊鏈的不懂碳，我們必須跨界整合。

澎湃新聞：您一直在國內外考察，去年也去了歐洲、紐約氣候周。您覺得在氣候投資領域，政策、技術、意識，哪個對企業家最重要？

王石：都重要，但在中國，政策尤其關鍵。中國是政策主導型。沒有「雙碳」路線圖，我不會再創業。但光有政策不夠，還要有技術、資金、營銷、人才。

但現在我認為最大的問題是人才。比如我們團隊100多人，全是高學歷，但要做碳中和社區，必須重新培訓、跨界整合。我彷彿回到了上世紀80年代創業時，手把手帶團隊，所有都要在實踐中去學習。

澎湃新聞：中國提出「全經濟領域減排」新目標，您是否又感到興奮？

王石笑說：我這年紀不能太興奮，心臟受不了。現在更多是「理所當然」的感覺。中國新能源裝機容量增長太快，已經超過電網承受能力，所以才要「就地消納」。我們現在的問題是：市場、技術、人才能不能跟上這個速度。

我們現在不僅是學習國外，也在輸出經驗。比如德國弗萊堡，過去我去過6次，前4次是學習，第5次他們主動說要來中國看我們的項目。這種雙向交流，說明中國在某些方面已經走在前面。

澎湃新聞：聽聞您今年不去巴西參加氣候大會？

王石：巴西貝倫太遠，很多國際代表不便前往。但我們會在深圳辦分會場，既是響應「不在現場也可參與」的號召，也是向世界展示中國案例。我們聯合了歐洲、北美、東南亞的碳中和社區案例，形成聯盟，每年辦一次峰會。

中國還沒主辦過COP，我們企業家就自己搭台，讓世界來看，「碳中和」目標不是負擔，是機遇。中國企業不僅要跟上，還要領跑。在氣候議題上，中國企業正從被動響應走向主動定義未來。