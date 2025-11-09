父女斷絕情感，最終對簿公堂的繼承權爭議。男子阿華（化名）因長年酗酒、賭博，甚至對親生女兒小萱（化名）施暴與騷擾，不僅未盡養育責任，更造成女兒終生陰影。小萱病逝後，其胞兄阿國（化名）向法院提起訴訟，請求確認父親喪失繼承權。法院審酌多項證據與證人供述後，裁定阿華對女兒確有重大虐待情事，依法不得繼承。

判決書指出，小萱自幼便在充滿暴力與恐懼的環境下長大。她的父親阿華嗜賭成性，輸錢便遷怒家人，不僅對妻兒拳腳相向，更多次對年幼的小萱有不當肢體接觸。由於阿華無心工作，家庭經濟全靠母親獨力經營公司支撐，還得一肩扛起外債與女兒生活、學費開銷。

離婚後，小萱與母親同住多年，父女形同陌路。阿華不僅未給予任何扶養費，連探視都未曾出現。而且依據當年法院裁定書指出，法官早已認定阿華未盡扶養義務，並有毆打、騷擾行為，駁回他要求女兒小萱給付扶養費的聲請。

根據小萱的表姊證稱，她自1995年起與小萱同住多年，目睹對方病中仍常提起父親的傷痛。小萱說過很多次，爸爸這輩子沒扶養她，死了也不給他半毛錢。這樣的話，小萱在住院與家中時都曾反覆提及超過10次，甚至交代她與哥哥阿國，日後財產要留給母親與哥哥，不要讓父親拿走一分一毫。

法官審酌後，阿華身為父親，長期酗酒、賭博、不務正業，對家人施暴，未曾履行基本的扶養與照顧義務，構成民法第1145條第1項第5款「對被繼承人有重大虐待或侮辱情事」的規定。

法官認為，小萱生前多次明確表達不願父親繼承遺產之意，具備法律上「不得繼承」的要件。法官指出，虐待不僅限於身體暴力，也包括長期冷漠與精神折磨。阿華多年不聞問、漠視女兒疾苦，等同於精神上的重大傷害。若仍讓他享有繼承權，對死者與仍在世的家屬「顯失公平」。日前依法宣判，確認阿華對亡女小萱之繼承權不存在。

