據《界面新聞》報導，大陸國家統計局今天（9日）發佈數據顯示，10月，中國消費者價格指數（CPI）同比上漲0.2％，上月為下降0.3％。分析師表示，隨著擴內需、促消費政策落地顯效，市場供求關係逐步改善，消費品和服務價格將穩中有升。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀稱，10月份，擴內需等政策措施持續顯效，疊加國慶、中秋長假帶動，CPI同比由降轉漲。

統計數據顯示，10月份，食品價格同比下降2.9％，降幅較上月收窄1.5個百分點。食品價格中，豬肉價格同比下降16％，降幅較上月收窄1.0個百分點；鮮菜價格同比下降7.3％，降幅較上月大幅收窄6.4個百分點。

另外，10月份，非食品價格上漲0.9％，其中，服務價格上漲0.8％，漲幅較上月上升0.2個百分點。

東方金誠研究發展部部門總監馮琳分析，儘管10月物價同比由降轉漲，但整體來看，下半年以來物價水平偏低態勢在延續，CPI同比持續在0值附近徘徊，背後的根本原因是樓市調整已逾4年，居民財富持續「縮水」，消費信心仍然不足。另外，今年外部環境波動加劇，國際原油價格顯著下跌，也在向國內CPI傳導。

「當前物價走勢的一個重要支撐點在於，以舊換新政策發力下，汽車、家電等商品價格同比數據上行勢頭較為明顯。這是近期核心CPI同比漲幅擴大的主要原因。」馮琳說。

統計數據顯示，10月扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2％，漲幅連續六個月擴大，為2024年3月以來最高。

馮琳表示，往後看，受去年同期食品價格基數較大幅度下行影響，11月食品CPI同比降幅將明顯收窄。值得注意的是，從近期政策動向上看，「反內卷」對汽車價格的支撐作用有望持續，促消費政策存在加碼空間，也有望帶動11月汽車、家電等重點商品價格同比數據改善，而服務價格同比漲幅將基本保持穩定。綜合以上，預計11月CPI同比會升至0.5％左右。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，隨著擴內需、促消費政策落地顯效，市場供求關係逐步改善，消費品和服務價格將穩中有升。

中國銀河證券在研究報告中稱，展望後續物價走勢，仍有三方面因素需要關注。

具體來看，上述報告提到，一是關注豬肉產能的去化進度。目前養豬利潤已在9月底轉負，儘管養豬企業正加速出欄去化產能，但淘汰母豬將是長期緩慢的過程，豬價短期內還將承壓。二是供應過剩與需求增長乏力構成主要挑戰，油價或承壓。三是治理企業低價無序競爭力度加大有助PPI回升，但向CPI傳導效果仍有待觀察。