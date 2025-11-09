副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並在外交部長林佳龍陪同下進入歐洲議會，以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說。涉外官員透露，副總統蕭美琴本以為是以視訊模式參與，直到最後才得知要親赴布魯塞爾。

涉外官員表示，此行籌備自始高度保密，僅限極少數人知情，林佳龍在獲悉IPAC擬邀請我國副元首與會後，立即向總統賴清德報告並獲全力支持，為防行程外洩，外交部與駐外館處長期以「亮綠燈」為準進行評估，直到所有程序確認無虞，才正式向蕭美琴報告。蕭原本以為僅以視訊方式參與，直至最後階段才得知將親赴布魯塞爾登場。

官員指出，籌備過程中中方一度掌握相關動態並向歐盟抗議，甚至傳出先遣團遭無人機干擾比利時領空，造成機場短暫關閉。外交團隊戒慎恐懼、全程祕而不宣，所幸最終一切順利，蕭美琴與林佳龍在兩位共同主席陪同下成功進入歐洲議會，獲得全場起立鼓掌，場面動人。

中國駐歐盟使團事後強烈譴責，指歐洲議會允許「台獨頭面人物」入內出席，嚴重違反「一個中國」原則。對此，外交官員表示，外交團隊早預期中方反應，並據實完成任務。

官員提到，賴清德全程掌握進度，指示外交部「務必讓蕭美琴親自走進歐洲議會」，展現台灣能為國際社會帶來的貢獻。此行除締造副元首訪問非邦交國的歷史紀錄，也象徵台歐關係邁向實質進展，開啟台灣外交新頁。