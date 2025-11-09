男子阿智與妻子小靈（均化名）結婚逾10年，育有3名子女，原以為共組溫馨家庭，不料，婚後風波不斷。阿智指控小靈不僅家務怠惰、對孩子漠不關心，甚至沉迷網愛、債台高築，導致討債集團上門鬧事。最終，小靈離家出走，夫妻分居超過一年。法官認定，婚姻裂痕無法修補，准許離婚。

判決書指出，阿智與小靈於2013年結婚，起初生活平穩，但是婚後不久，阿智發現小靈作息日夜顛倒，家中環境凌亂不堪，連孩子生病都不聞不問。阿智痛批，小靈在孩子罹患腸病毒期間，竟整整兩周未探視，母親職責蕩然無存。

更令阿智崩潰的，是債主上門威脅的恐懼。有一次地下錢莊登門催債，甚至以彈珠槍射破家中玻璃，還多次刺破汽車輪胎洩憤，讓全家人活在恐懼中。阿智指控，妻子對此置若罔聞，最後更於去（2024）年離家未歸。他後來發現小零在外與男人「約炮」，聊天內容十分露骨，讓他身心俱疲。

面對指控，小靈反駁「自己才是受害者」。她說，平日都有照顧孩子，是被阿智趕出家門。阿智沉迷線上遊戲，下班就在電腦前。對於被控「網路約炮」，小靈坦言確有性暗示對話，但強調「只是個人紓壓，不是真槍實彈」，而且夫妻過去也曾一起看成人影片、開黃腔，那是情趣並非出軌。

法院審理後卻認為，小靈的辯詞站不住腳。法官檢視阿智提供的對話紀錄，內容露骨得令人臉紅，充斥「榨乾、舔舔、肉棒」等性暗示語句，甚至還附有自拍私密照與自慰影片。法官指出，小靈明知已婚，仍與他人有這種明顯超越配偶關係的互動，已嚴重違反婚姻忠誠義務，對阿智造成難以彌補的精神傷害。

此外，證人也證實確曾有債主持槍登門討債，足見債務問題真有其事。法官認為，小靈長期積欠債務、放任外人上門騷擾，加上與他人曖昧互動、婚姻信任破裂，夫妻分居至今超過一年，感情早已無法修復，構成《民法》第1052條所稱「難以維持婚姻之重大事由」，因此，判准離婚，3名未成年子女親權由雙方共同行使，但主要照顧者為阿智，部分重要事項由他單獨決定。