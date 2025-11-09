大陸國家統計局今天（9日）公佈數據顯示，10月份，全國工業生產者出廠價格同比下降2.1％，降幅比上月收窄0.2個百分點；環比由上月持平轉為上漲0.1％。工業生產者購進價格同比下降2.7％，降幅比上月收窄0.4個百分點；環比上漲0.1％，漲幅與上月相同。1—10月平均，工業生產者出廠價格比上年同期下降2.7％，工業生產者購進價格下降3.2％。

一、工業生產者價格同比變動情況

10月份，工業生產者出廠價格中，生產資料價格下降2.4％，影響工業生產者出廠價格總水平下降約1.77個百分點。其中，採掘工業價格下降7.8％，原材料工業價格下降2.5％，加工工業價格下降1.9％。生活資料價格下降1.4％，影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.36個百分點。其中，食品價格下降1.6％，衣著價格下降0.3％，一般日用品價格上漲1.0％，耐用消費品價格下降3.2％。

工業生產者購進價格中，燃料動力類價格下降7.4％，農副產品類價格下降5.2％，化工原料類價格下降5.0％，建築材料及非金屬類價格下降4.5％，黑色金屬材料類價格下降2.8％，紡織原料類價格下降1.8％；有色金屬材料及電線類價格上漲7.5％。

二、工業生產者價格環比變動情況

10月份，工業生產者出廠價格中，生產資料價格上漲0.1％，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.08個百分點。其中，採掘工業價格上漲1.0％，原材料工業價格持平，加工工業價格上漲0.1％。生活資料價格持平。其中，食品、衣著價格均下降0.1％，一般日用品價格上漲0.7％，耐用消費品價格下降0.3％。

工業生產者購進價格中，有色金屬材料及電線類價格上漲2.4％，黑色金屬材料類價格上漲0.2％；農副產品類價格下降1.3％，化工原料類價格下降0.6％，建築材料及非金屬類、紡織原料類價格均下降0.2％，燃料動力類價格下降0.1％。