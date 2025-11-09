一輛自小客車今（9）日凌晨停在高雄新興區明星街口遭警方盤查時，現場傳出濃厚毒品氣味，副駕駛座17歲少年下車受盤查時，駕駛不配合警方指示熄火拒檢駕車逃逸，過程中猛力衝撞巡邏車與執勤員警，現場警方為制止危害，朝車輪開6槍，但車輛仍趁隙逃逸，副駕則被留置帶回警局偵訊，警方已查出35歲黃姓駕駛身分，正循線追緝。

警方指出， 今日凌晨3時許，新興分局中山派出所巡邏警組，在轄區明星街與南台路口執勤時，發現一輛違規停放的黑色自小客車，車上2名男子形跡可疑。員警於是上前盤查時，車門一打開立即聞到車內散發濃厚毒品氣味，於是要求駕駛熄火受檢。

未成年的副駕聽從指示下車接受警方盤查，但駕駛卻拒絕熄火，仍坐在駕駛座上與警方僵持，並趁機一踩油門欲逃離現場，衝撞攔在前方的警車，並波及一名員警左手前臂擦挫傷，經送醫縫合後並無大礙，也造成警車右側車身損毀。

警方為防止駕駛持續衝撞，立即朝車輛左側前、後輪共射擊6槍，惟該車仍強行加速逃逸。經追查，駕駛身分確認為黃姓男子，與副駕駛少年為朋友關係；警方目前鎖定黃男行蹤，將循線追緝到案。