曾有10次酒駕前科且2度入獄的林姓男子，今年7月11日上午10時在台南安平區永華路檳榔攤飲用保力達後騎機車上路，又因渾身酒氣被警方攔查，當場酒測發現呼氣酒精濃度達每公升0.25毫克被法辦。鑑於此次是他第11次酒駕，加上才剛關出來不到1年又酒駕，台南地方法院認為他對刑罰反應力薄弱，且對於此類犯罪有特別惡性，依法加重判刑1年3月，恐將第3度坐牢。可上訴。

判決指出，林男前因公共危險案件，經台南地院判刑6月，併科罰金15萬元確定，有期徒刑部分民國112年10月18日執行完畢；隨後又因公共危險案件，經台南地院判刑1年，併科罰金6萬元確定，有期徒刑部分於去年9月26日執行完畢。

法官認為，林男前有10次酒後駕車公共危險犯行經法院判罪確定，以判決確定時間計算：2005年1次、2009年1次、2011年1次、2013年2次、2017年1次、2018年1次、2020年1次、2023年2次，此案已屬第11次酒後駕車犯行，顯然漠視自己、他人及公眾生命財產安全，所為很不應該。

法官審酌，林男前案與此案所犯均為酒後駕車公共危險罪，兩案罪質相同，且前案執行完畢距其再為此案犯行尚不及1年，足認刑罰反應力薄弱，且對於此類犯罪有特別惡性，依刑法第47條第1項規定加重其刑，判刑1年3月。

