美國總統川普愛喝可樂，但他卻是滴酒不沾，原因是他的哥哥因酗酒，導致酒精中毒，43歲便過世。美國哈佛研究發現，每天喝3杯酒以上的人，發生腦出血型中風的年齡，比一般人提早了11年，此外，喝酒也可能導致腦血管細微的損傷，提高未來失智的風險。

林口長庚胃腸肝膽科教授李柏賢在臉書粉專「Dr.Le 李柏賢」發文指出，美國哈佛大學醫學院麻省總院研究團隊進行進行飲酒與心腦血管健康之間關聯性的研究，日前發表在《Neurology》期刊，結果發現每天喝3杯以上酒精飲品的人，發生腦出血型中風的年齡，比一般人提早11年（中位數 64 vs.75 歲）。

李柏賢表示，研究發現，每天飲用3杯以上酒的人，不僅腦出血的發病年齡比一般人早，出血範圍更大（多出約70%），而且更容易發生在深層腦部，且常伴隨嚴重的小血管病變與白質病灶。

李柏賢表示，哈佛研究團隊指出，「重度飲酒會加遽高血壓性小血管病變，進而提升腦出血風險與嚴重度」。除了血壓升高、血小板數下降外，慢性飲酒也可能導致腦血管的微細結構損傷。

李柏賢表示，世界衛生組織（WHO）在2023年明確表示：「沒有任何飲酒量是安全的。」上述研究更進一步提醒民眾，少喝、甚至不喝酒，除了有助於守護腦與心血管健康，更可能是遠離腦中風與失智的關鍵一步。

