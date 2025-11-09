臺中市政府警察局第四分局犯罪預防宣導團，日前前往轄內惠文高中校慶，舉辦了一場充滿青春氣息防詐宣導活動。活動特別邀請學生演唱由員警改編的防詐歌詞，將時下年輕族群最夯的流行曲融入反詐內容。

歌詞中：「你在唬爛什麼啦！你在騙什麼騙？沒出息！」，痛批詐騙集團無良伎倆，唱出年輕世代的真實心聲。演唱結束後，學生除了可獲得精美小禮，還能填寫問卷參加抽獎，讓防詐宣導不再枯燥，寓教於樂，現場互動氣氛熱烈，笑聲與掌聲不斷。

台中市第四警分局推「堅定系防詐」！提醒5大防詐守則，提升校園反詐意識。（翻攝畫面）

根據第四分局統計，今（2025）年1至10月止，網路購物詐騙案件以20至29歲族群為主，共受理115件，占整體網購詐騙總件數40.4%，其中學生族群占比最高達26.3%。

警方進一步分析，許多年輕學子常因衝動消費、誤信假訊息及社會經驗不足，易落入詐騙陷阱；常見手法包括以以超低價販售熱門商品、盜用帳號或假冒商家要求提前匯款等。

為強化年輕族群防詐意識，警察再三強調網購五大防詐守則，才能有效降低遭詐之風險。1、嚴防低價陷阱。2、核實賣家身分。3、慎點網頁連結。4、不輕信急催匯款。5、遇疑問即撥165反詐騙專線。

第四警分局呼籲學生與年輕族群務必提高警覺，學習分辨真假訊息，守護自身財產安全。未來亦持續推動「分眾分層」防詐策略，結合數據分析精準鎖定高風險族群，透過多元創意活動深化識詐意識，共同打擊詐騙犯罪。