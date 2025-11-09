台北市北投區昨（8）日發生一起命案。一名年約70歲的韓籍千姓老翁，晚間7時許遭發現陳屍在溫泉旅館房內，警方初步確認現場無第三方介入痕跡，詳細死亡原因仍待進一步釐清。

據了解，千男有糖尿病史，此次是與家人一同來台旅遊。女兒昨日晚間8時許發現，爸爸倒臥在旅館房間內已無呼吸心跳，嚇得趕緊報警，警消趕抵時，老翁已明顯死亡，初步檢傷確認未有外傷，也無第三方侵入跡象，詳細狀況仍待進一步調查。女兒傷心表示，沒想到只是來台旅行竟發生這樣的憾事，對父親泡溫泉發生意外一事沒有異議。