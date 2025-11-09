64歲的日本首位女首相高市早苗，自從上月21日當選後，一如她所宣稱的馬不停蹄地工作、工作、工作、工作、工作。不過，她昨天（8日）透過社群平台X表示，週末將不外出，「要充分恢復精力與體力，以最佳狀態迎接下週繼續的國會開議週」。高市似乎意識到，自己在7日凌晨3時就開始為國會答辯開會準備，引起外界對她可能過勞及官僚負擔的擔憂。

《讀賣新聞》、Sponichi Annex等日媒報導，高市早苗透露，她8日整天留在東京赤坂的眾議員宿舍，她在貼文寫道：「為了不給司機和警衛添麻煩，在沒有公務行程的週末，我留在宿舍的房間或會議室裡工作。」由於當上自民黨總裁(黨魁)後，無法再自己開車，晚上和週末都沒能上美容院修剪頭髮。高市笑稱：「我的煩惱是週末沒能上美容院，只好自己剪頭髮但剪壞了，被先生嘲笑。」

她透露，以前都在家自己染髮。因笨手笨腳，染出來的顏色總是不均勻，「所以我決定今年內想辦法，找一天不需到國會答辯的日子去美容院。」日本網友紛紛留言，「不如找一位信賴的美容師到議員宿舍幫忙剪染髮？」「看了感覺很親切」。更有不少人網友提醒，「睡眠不足是美容大敵，請充分休息」。

由於高市於7日凌晨3時左右，摸黑進入首相官邸，與秘書官等人一起為上任後，首次的國會預算委員會答辯做準備。針對外界對她可能過勞及造成幕僚負擔的擔心，高市在X上表示，她決定這個週末留在宿舍不外出，把沒做的家事做完、並準備預算委員會的答辯。

另據《產經新聞》報導，高市曾任眾議員、農林水產副大臣的先生山本拓，將在日本秋季授勳中獲頒旭日大綬章。旭日大綬章主要頒發給功績顯著的人士。山本在今年2月中風，目前仍在復健中。有網友質疑山本因為是首相的先生才獲此殊榮。

高市7日於X上透露，她的先生獲贈勳章的事是由前任石破內閣決定的。這次敘勳名單於高市就任首相後的11月3日公布，將於11日舉行頒贈典禮。高市表示：「作為配偶應該出席，但因為要在國會答辯，將無法參加。」她寫道：「不能幫他在坡道上推輪椅，也不能一起拍夫妻紀念照，感到有點可惜，但丈夫說：『我一個人沒問題，妳好好工作吧。』因此我也能安心努力工作。」日本網友留言：「看到這裡流淚了」「在重要的日子希望與重要的人共度。先生推了高市首相一把的話，也很令人動容」「無法在坡道推輪椅這句話太貼心了，很傷感」。