雖然安東尼戴維斯、克雷湯普生、厄文、萊夫利等主力都因傷缺陣，賽前位居西區墊底的獨行俠，9日仍靠馬歇爾替補拿下30分，華盛頓14分、10籃板，選秀狀元弗拉格12分、6助攻與6籃板，最後以111比105驚險擊敗東區墊底地主巫師，獨行俠除了中止自身4連敗，也讓巫師吞下更加難堪的8連敗。

起碼這次巫師威脅獨行俠到讀秒階段，才因接連失誤與投籃落空無奈敗北，麥科倫攻下全隊最高25分，惠特摩19分居次，薩爾17分、6籃板及5助攻。

