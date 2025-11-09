大陸傳奇富豪李春平本是落魄潦倒的窮小子，因為繼承大他38歲的好萊塢女星百億遺產，一夕之間成為大陸富豪，沒想到晚年罹患阿茲海默症，上隔月病逝醫院，享年76歲，而他也被網友封為是「史上最牛軟飯男」。

根據陸媒報導，李春平繼承女星遺產後，身家高達人民幣268億（約新台幣1166億元），回國後常捐錢做公益，被封為「大陸第一慈善家」，不過生活過得相當奢華，不僅坐擁4百多坪豪宅，還一口氣訂購三輛勞斯萊斯轎車，買房更是稀鬆平常的事，據悉，不僅家中堆滿骨董，還有近40人伺候，保險櫃隨時備有百萬現金，沒想到晚年身體惡化，2017年罹患阿茲海默症，還被迫與39歲保母余啟存結婚，名下財產遭轉移，最後一次露面呈現神情呆滯、目光空洞的狀態，上個月離世時，身旁沒有親人陪伴，晚景相當淒涼。

回顧李春平的年輕時期，他曾是軍人，因為打傷情敵被送去勞改，但憑著出眾外貌，結識比自己年長38歲的好萊塢女星，由於他的外貌神似女星初戀，讓女方產生愛慕，李春平便赴美共度2人生活，被包養長達13年時間，這名富有的女星在1991年過世後，他便以丈夫身分繼承遺產，接著風光返回大陸，如此傳奇、充滿戲劇性的人生，在2009年被翻拍成電視劇《人間情緣》，由鄧超、范冰冰、李小冉主演。

至於該名好萊塢女星究竟是誰？外界眾說紛紜，有人根據蛛絲馬跡推測是凱瑟琳赫本（Katharine Hepburn）或卓別林前妻寶蓮高黛（Paulette Goddard），不過李春平從未公開對方身分，據悉與簽下繼承遺產的條件有關，「一，是不得公開她的姓名，二，是不得結婚，但可擁有子女」。