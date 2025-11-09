井琪表示，淡江以「大智行雲網」（大數據、人工智慧、行動計算、雲端運用、物聯網）推動智慧校園，理念與遠傳「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）及5G雲端應用深度契合。雙方自2022年合作以來，成功打造大專院校數位與淨零雙轉型典範，這次進一步升級至3.0階段，透過「校務數據中台」導入AI分析與決策優化，協助學校在校務治理與人才培育上再創新局。

在校務治理方面，遠傳以企業級數據治理與戰情儀表板經驗，協助淡江建構全台首座「校務數據中台」，整合多項校務資訊並導入AI分析，建立學生學習預警機制，協助教師即時掌握學習狀況並提供協助，有效提升就學穩定度。此機制也成功帶動招生成果，113學年度註冊率達101.12%、114學年度再升至101.51%，連續兩年創新高。

在永續轉型上，雙方延續「校園永續雲」成果，今年進一步建置全國首座「數位孿生能源管理平台」，整合太陽能、充電樁、智慧路燈與安防系統等數據，藉由Digital Twin技術預測用電需量，全面提升能源效率。淡江近年也屢獲國內外肯定，包括教育類國家永續發展獎、亞太暨台灣永續行動獎三連冠，並在2025年泰晤士高等教育影響力排名中，SDG6與SDG7指標分別位列全球第22與第54名，居全台第二與第三。

在產學合作與人才培育方面，淡江與遠傳、台灣微軟共組「淨零轉型聯盟」，推動企業與校園的數位淨零轉型。遠傳並攜手旗下數聯資安，自2023年起為淡江設立「新資安學程」及雲端資安實驗室，融合理論與實務訓練，至今已培育超過200名資安人才，學生更享企業優先面試機會。

未來雙方將持續從教學場域、師資培訓、課程與專案開發等面向深化合作，讓學生在校即可接觸真實產業場景、強化實作經驗，畢業後順利銜接職場需求，為台灣教育與產業注入更多創新與永續能量。