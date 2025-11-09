全球記憶體市場掀起罕見缺貨潮，AI需求帶動供應鏈全面緊繃，DRAM與NAND Flash報價飆升，火勢更延燒到工業電腦領域。工業電腦大廠研華近日在法說會上坦言，零組件成本飆漲已侵蝕第三季毛利率，第四季恐再受更大衝擊。不過，公司10月已率先調漲報價4%至8%，預期可望挽回2026年首季毛利表現。

記憶體模組廠創見董事長束崇萬7日受訪直言，這波由AI推動的缺貨潮「是30年來首見」，缺口之大前所未見，部分NAND Flash供應商10月甚至出現「斷供」情況，11月報價更一口氣暴漲五成。

一名產業高層感嘆，主流DRAM廠商專注供應較高毛利的DDR5、HBM（高頻寬記憶體），紛停產或減少DDR4生產，結構性短缺恐燒到2026年底。

綜合內外資法人看法，南亞科明年每股獲利可望上看21元、目標價最高180元；華邦電獲利動能同步升溫，EPS挑戰6元、目標價喊上「7字頭」。

華邦電總經理陳沛銘也在法說會坦言，全球記憶體正面臨一次「結構性轉折」。AI與高效能運算（HPC）帶動對HBM及DDR5的需求爆發，市場從DDR4向DDR5過渡速度超乎預期。由於三星、SK海力士、美光三大記憶體大廠的新產能幾乎全力支援DDR5，導致舊世代產品供應量驟減，市場出現結構性短缺。

受惠價格走揚，華邦電第三季成功轉虧為盈，單季稅後純益29.44億元、每股盈餘0.65元，結束連四季虧損陰霾。前三季合併獲利回升至5.4億元，公司預期第四季DRAM出貨量與平均售價（ASP）將同步成長，Flash產品庫存也已清空，後段測試產能持續擴充。

缺料效應也蔓延至封測端，業界傳出，包括力成、南茂、華泰與華東等記憶體封測廠訂單全滿，漲價潮即將啟動，最快年底起調漲、漲幅上看雙位數。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日出席台積電運動會，會後受訪時也特別提及三大記憶體供應商，三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix）與美光（Micron）。他表示，輝達的業務成長「非常強勁」，而這三家夥伴都是「非常、非常好的記憶體製造商」，目前都已擴大產能，全力支援輝達對高頻寬記憶體（HBM）的龐大需求。

面對上游供應緊繃，研華坦言自上半年已加碼採購，但仍難填需求缺口，為穩定出貨，公司不得不吸收高成本並調整售價，主機板產品自10月起漲價約4%，系統級產品調幅達8%，新報價將從2026年第一季起逐步生效。