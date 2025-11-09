花蓮鳳林鎮59歲游姓通緝犯6日騎車違規左轉被警方攔查時，不僅持刀拒檢，還隨機搶奪停等紅燈的汽車逃逸，警方循線追捕2天，昨在花蓮市將人逮捕歸案。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮鳳林鎮59歲游姓通緝犯，上周四（6日）騎車違規左轉遭警方攔查拒檢後，不僅衝撞員警、亮刀反抗，還持刀隨機搶奪停等紅燈的汽車逃逸，警方循線追捕2天，昨趁游男在花蓮市外出用餐時上前壓制將人逮捕歸案，並依強盜、殺人未遂及妨害公務等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

鳳林警分局員警當天騎警車在台9線鳳林段巡邏時，發現游男騎乘機車違規左轉，立即鳴響示意停車盤查，游非但沒有接受攔檢，更擔心通緝身分曝光，拒絕配合攔查、還持刀反抗，最後棄車跑離現場。

游男在台9線上逃跑時，發現1輛停等紅綠燈的車輛車門未上鎖，趕緊打開後車門，古姓女駕駛見陌生人上車，後方還有警方追捕，嚇得拿著包包逃下車，游男趁隙從後座鑽到前座，不顧警方阻擋，開車往北逃逸，之後把車輛棄置在壽豐鄉的豐田車站。

據了解，游男犯案後不敢待在平常活動的地區，徒步離開豐田車站後，便搭車北上投靠花蓮市友人，經鳳林警分局與縣警局刑警大隊組成專案小組，針對游男的地緣關係、過去犯案的脈絡及可能出沒的地方搜索，鎖定他應躲在花蓮市大陳新村內。

警方調閱花蓮市大陳新村周邊監視器確認游男就在附近後，昨天出動警力在游男出沒地區的附近路口、住處團團包圍，見游男中午外出用餐隨即一擁而上把人壓制在地逮捕歸案，同時也起獲犯案襲警、搶奪的摺疊刀一把。

警方表示，游男今年9月遭檢方以竊盜案通緝，應執行11個月，卻企圖躲避追緝，全案將依殺人未遂、強盜、妨害公務及通緝等罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦，也呼籲民眾若發現可疑人士，請立即撥打110或聯絡鳳林分局，提醒民眾行駛時務必鎖好車門，避免類似事件發生。