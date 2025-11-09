高雄35歲劉姓男子趁酒醉女子誤上其車，將人載往汽車旅館性侵，一審依乘機性交罪判刑3年4月。劉男不服上訴，高雄高分院審理後認為，他於二審期間再與被害人達成和解，合計賠償19萬元，犯罪後坦承犯行、態度良好，酌情改判有期徒刑3年1月，但駁回緩刑請求，全案仍可上訴。

判決指出，民國113年4月間，一名女子飲酒後意識不清，叫了白牌計程車欲返家，但誤上劉男自用小客車。劉男與她短暫交談後，發現女子已醉至不知抗拒，竟起意性侵，駕車載至附近汽車旅館入住，在房內趁對方昏睡狀態性交得逞。

事後被害人清醒後驚覺遭性侵報警，警方循旅館監視器畫面及登記資料鎖定劉男到案。劉男坦承與女子發生性行為，供稱「她有回話、沒有掙扎」，但劉男手機LINE對話紀錄揭露，他曾傳訊給友人詢問「撿屍也會被抓嗎」，對方當場回覆「當然會」，劉男仍未依勸阻停手，事後更以手機拍攝女子睡姿影片傳給友人。

法院認為，劉男明知對方酒醉不醒仍為之，視法律為無物，一審依乘機性交罪判刑3年4月，另就偷拍影片部分，被害人事後與劉男調解後撤回告訴，但劉男仍認為量刑太重，上訴請求獲得緩刑。

二審審理期間，劉男再向被害人賠償15萬元，加上先前調解的4萬元，合計19萬元，被害人也向法院求情，但高雄高分院認為，劉男雖有悔意與和解，但其行為手段屬典型「撿屍」性侵，社會觀感極為不良，惟考量其認罪態度及賠償誠意，撤銷原審刑度部分，改判有期徒刑3年1月，但駁回緩刑請求，仍可上訴。

