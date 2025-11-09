沈伯洋是誰？大陸央視新聞頻道8日晚間播出7分42秒的專題報導，稱他的公開身份是台灣台北大學犯罪學研究所所長、以及民進黨立委，去年10月，隨著大陸國台辦將其納入台獨頑固分子清單，並對其實施制裁，公眾才開始越來越清楚地認識到，此人的真實面目。中國人民大學法學院教授程雷分析，下一步根據案件偵辦的證據情況，發佈通緝令以後，在國際社會，大陸也可以利用國際刑警組織等一系列的國際組織，紅通等一系列追捕的措施，在全球範圍內對他進行抓捕。

重慶市公安局民警稱，沈伯洋通過發起建立台獨分裂組織「黑熊學院」等方式大肆宣揚「台獨」分裂謬論，賣力充當民進黨當局，謀「獨」挑釁的打手幫凶，惡意向台灣民眾，特別是青少年，兜售「台獨」主張，「仇中」思想，他廣泛地散播台海暴力衝突種子，赤裸裸地從事分裂國家犯罪活動。

報導稱，他不僅長期宣揚「台獨」分裂主張，而且借助於外部勢力，不斷推動一系列實質性的「台獨」議程。在沈伯洋的行動中，最為人所知的，是他在2021年，在台灣創立「黑熊」學院，散布大陸即將在某年某月「武統」台灣的虛假信息，聲稱要在三年內訓練300萬名協助「防衛台灣」的所謂民間「黑熊勇士」，該機構被國台辦定性為「台獨基地」，是民進黨當局以及外部勢力扶持下系統性培育「暴力台獨分子」的機構。

今年10月28日，重慶市公安局宣佈，對沈伯洋以「分裂國家罪」立案偵查，相信隨著調查的深入，這個長期從事「台獨」分裂活動的頑固分子，最隱秘的真相，將被徹底揭開。

重慶市公安局民警表示，大陸公安機關正嚴格按照法律程序推進工作，對舉報郵箱、舉報電話，收到的大量舉報線索，逐一進行覈實，真實有效地納入證據使用，務必在犯罪事實清楚，證據確實充分情況下，依法將案件移送人民檢察院審查起訴。

在台灣媒體的公開報導中，沈伯洋的另一惡劣行徑，是對台灣「大陸配偶」群體所展開的惡意攻擊，聲稱「陸配」都是「大陸間諜」，並迫害多名大陸母親被迫離開台灣，與丈夫和年幼的孩子分離。

台灣時事評論員邱毅指出，沈伯洋打擊了「陸配」以後，接下來打擊台商。他又說，台商因為基本上在大陸賺錢，所以會出賣台灣。可是他對台商下手很明顯沒有對「陸配」這麼凶，為什麼？道理很簡單，台商為了息事寧人求財不求氣，台商很可能私底下，給他做些公關，給他點錢，好多台商都捐錢給他，道理很簡單。

報導稱，但是，具有諷刺意味的是，沈伯洋的父親沈土城，也是一個「台商」。他擔任負責人的兆億公司，總部在深圳，長期從事大陸商品的轉手貿易，將大陸商品低買高賣至厄瓜多爾等地，獲利頗豐。台灣媒體曾多次諷刺沈伯洋，家族企業靠著大陸造福台灣同胞的政策，賺得盆滿鉢滿，轉頭卻在島內煽動「台獨」。

再看看沈伯洋的「發家史」，在台灣也早已是公開的秘密。赴美留學前，他本是個名不見經傳的補習班老師，沒想到回來之後「搖身一變」，被民進黨奉為座上賓，成了不分區立委的男性第一名。

報導稱，在台灣，已經有相關人士注意到，沈伯洋接受外國勢力資金，長期干預台灣政治，抨擊台灣其他政黨人士。公開資料顯示，沈伯洋創辦的某「台獨」組織，曾獲得美國國際開發署約135萬美元的資助。

報導稱，搞犯罪學研究的沈伯洋，接下來，是應該好好鑽研一下法律了，看看他能不能僥倖逃脫法律對「台獨」分裂分子的制裁。

中國人民大學法學院教授程雷分析，沈伯洋這個嫌疑人他比較特別，下一步根據案件偵辦的證據情況，發佈通緝令以後，在國際社會，大陸也可以利用國際刑警組織等一系列的國際組織，紅通等一系列追捕的措施，在全球範圍內對他進行抓捕。通過跟其它國家的刑事司法合作，比如說國際刑事司法協助，警務聯合行動，聯合偵查，大陸都可以開展各種跨境的，在尊重所在國所在地區主權的前提下，共同攜手抓捕了一大批境外潛逃的犯罪嫌疑人回國。